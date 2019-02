Jos mielit kansanedustajaksi, saatat olla myöhässä – puolueiden ehdokaslistat monin paikoin täynnä

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu lähestyy loppuaan, ja eduskuntapuolueiden ehdokaslistat ovat monin paikoin täynnä.

– Melkein kaikissa vaalipiireissä listat ovat täynnä ja kiinni. Niissäkin vaalipiireissä, joissa viimeisiä paikkoja jätettiin auki loppuvaiheen ehdokashankinnan huipennukseen, listat alkavat mennä kiinni. Koko maassa meillä on viitisentoista paikkaa auki, nuo paikat ovat Lapissa, Helsingissä ja Uudellamaalla, kertoo keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen ja SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertovat samansuuntaista viestiä kuin Pirkkalainen.

– Muutamissa vaalipiireissä on vielä muutamia paikkoja auki. Suurin osa ehdokaslistoista kuitenkin jo täynnä, Pesonen sanoo.

Rönnholmin mukaan SDP:llä on vielä tilaa vain Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Uutissuomalainen kysyi ehdokasasettelun tilannetta eduskunnassa olevilta puolueilta lauantaina ja sunnuntaina. Sähköpostikyselyyn ei saatu vastausta jutun valmistumiseen mennessä vihreistä eikä vasemmistoliitosta.

Perussuomalaisilta puuttuu vain yksi

Perussuomalaiset vaikuttaa päässeen nopeimmin maaliin.

– Perussuomalaisilla on yksi ehdokaspaikka auki, Keski-Suomen vaalipiirissä, kertoo puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Asia on pakko tarkistaa puolueen nettisivujen ehdokashausta. Slunga-Poutsalon mukaan se ei kuitenkaan ole ajan tasalla.

– Eli vain yksi paikka auki.

Moni seuraa mielenkiinnolla, miten perussuomalaisista lähteneelle Siniselle tulevaisuudelle käy vaaleissa. Sinisten lista on vaalipäällikkö Pekka Sinisalon mukaan melko täynnä.

– Tilaa on vielä Helsingissä, Uudellamaalla, Vaasassa ja Oulussa sekä Hämeessä ja Varsinais-Suomessa, Sinisalo kertoo.

Myös pienemmissä puolueissa on päästy loppusuoralle.

– Noin 90 prosenttia ehdokkaista on jo kasassa. Monessa vaalipiirissä ehdokaslista on jo täynnä, ja osassa on enää viimeiset paikat auki. Häme, Lappi, Satakunta, Savo-Karjala ja Varsinais-Suomi ovat jo täynnä. Helsinkiin, Pirkanmaalle ja Oulun vaalipiiriin mahtuu vielä muutama ehdokas, kertoo kristillisdemokraattien järjestöpäällikkö Mikko Rekimies.

RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff kirjoittaa, että valmista on Vaasassa, Lapissa ja Oulussa.

– Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Helsingissä on kolme–neljä ehdokasta per vaalipiiri nimittämättä. Satakunnan vaalipiirin vaaliliittoon tulee myös yksi ehdokas, joka on vielä nimittämättä.

Hakemukset jätettävä 5. maaliskuuta

Ehdokkaita on aikaa hankkia vähän yli kaksi viikkoa. Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 5. maaliskuuta. Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14. maaliskuuta.

Kukin puolue saa asettaa kussakin vaalipiirissä (12) enintään 14 ehdokasta, paitsi jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa. Silloin ehdokkaita saa asettaa enintään niin monta kuin edustajia valitaan. Esimerkiksi Uudenmaan vaalipiirissä kullakin puolueella saa olla enintään 36 ehdokasta.

Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliitossa olevien puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 14. huhtikuuta.