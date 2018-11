Jos muutat, saatat joutua uusimaan valaisimien töpselit – uudet liittimet otetaan Suomessa käyttöön aprillipäivänä, eikä tämä ole aprillia

Ensi vuoden keväällä, aprillipäivänä, tulee virallisesti käyttöön uusi kattolampun liitin.

Perinteisin kattolamppujen kiinnittämistapa on sokeripala. Jo pari vuosikymmentä on markkinoilla ollut helppokäyttöisiä töpseliliittimiä. Lamppu kiinnitetään koukusta kattoon kiinnitetyn pistorasian koukkuun, kiinnitettävän lampun töpseli napsautetaan paikalleen ja liika johto kiepitetään suojakuvun alle. Kattokuvun kiristysruuvi kiristetään, ja hyvin vähän rakettitiedettä vaativa liitäntä on valmis.

Uusi kiinnityskokonaisuus on paljolti samanlainen kuin perinteinen töpselimalli, mutta siinä on aina maadoitettu kolmipiikkinen töpseli, ja sen reiät sekä uroskappaleet ovat kantikkaita.

Asialla on käytännön merkitystä, jos on muuttamassa uudehkoon asuntoon. Uusia pistorasioita on asennettu uudiskohteisiin jo usean vuoden ajan. Perinteinen töpseli ei käy, joten muuttaja joutuu avaamaan lampun töpselilaatikon ja ruuvailemaan uudenmallisen töpselin entisen tilalle. Toinen vaihtoehto on vaihtaa kattolevy pistorasioineen perinteiseen töpselipistotulppaan.

– Tämä uusi lampun liitäntäpistoke ei tarkoita sitä, että mummon mökkien sähköistystä pitäisi alkaa uusimaan, ympäristöministeriön viestintäasiantuntija Jussi Palmén toppuuttelee.

Sähköteknisen alan standardointijärjestössä (SESKO ry) asia on tuttu. Asia perustuu vuonna 2009 solmittuun yleiseurooppalaiseen standardiin, johon Pohjoismaat hakivat kymmenen vuoden siirtymäajan.

– Tämän uuden standardin tavoitteena on yhtenäistää ja helpottaa tavallisen ihmisen asennettavien valaisimien liitäntää Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti, sanoo SESKO:n kehityspäällikkö Juha Vesa.

Hänen mukaansa toimivaa ei tarvitse korjata, joten vanhoilla pistorasioilla voi jatkaa elämistä.

– Tätä asennuksia koskevaa standardia voidaan muuttaa tulevaisuudessa, kun markkinoilla olevista valaisimista valtaosa on uudella pistotulpalla varustettuja, eli Suomeen ei ole lähivuosina tulossa mitään vanhojen valaisinpisto­rasioiden ja -pistotulppien käyttö- tai myyntikieltoa.

– Vanhoja asennuksia ei tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät alkuperäisen rakentamisaikansa vaatimukset. Tietenkin vanhojen sähköasennusten kuntoa kannattaa tarkkailla, Vesa muistuttaa.

Uuden tekniikan etu on sen pienuus, töpseliosa on todella pieni. Kaiken lisäksi se uppoaa kattoon.

– Vanhan tyypin pistotulppa on varsin iso, ja sitä voi olla hankala saada sopimaan riippuvalaisimen kattokupin sisään. Uusi standardin mukainen pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään. Lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen, Vesa kehaisee.

– Uusissa taloissa sekä normaalit pistorasiat että valaisinpistorasiat on varustettu maadoituskoskettimilla jo yli 20 vuoden ajan.

Sokeripalojen ruuvaamisen rinnalla pistokeratkaisut ovat helppoja.

– On ihan totta, että sokeri­palaliitäntä on hankala. Uudessa järjestelmässä on sekä pistorasia että pistotulppa, eivätkä ne sovi yhteen vanhemman kansallisen järjestelmän kanssa. Eri tyyp­pien välillä voisi periaatteessa käyttää adaptereita, mutta ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttö ole suositeltavaa, Juha Vesa varoittelee.

– Seuraako valaisinkauppa perässä? Taannoin jouduin muuton yhteydessä hankkimaan uusia kattovalaisimia, eikä tätä pistokemallia kaupoissa kyllä näkynyt.

– Uudella pistotulpalla varustettuja valaisimia ei taida vielä olla myynnissä. Luultavasti niitä tulee lähiaikoina markkinoille myös Suomessa, isojen kalusteliikkeiden kautta, Juha Vesa summaa.

Muuton yhteydessä on tullut vastaan myös sellainen yksityiskohta, että joissakin kattovalaisimissa töpselikotelo on niin hyvin rakennettu, ettei sitä saa auki kuin väkivalloin. Kotelo pitäisi rikkoa, joten taloudellisempi ratkaisu todennäköisesti on käydä ostamassa uusi kattovalaisin.