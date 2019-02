Jotakin uutta, jotakin vanhaa – ekologiset arvot yltävät myös moniin hääjuhliin

Ekologisia arvoja pohditaan nykyisin yhä useammin myös hääjärjestelyissä. Esimerkiksi monet morsiamet valitsevat juhla-asukseen käytetyn hääpuvun. Myös pukujen vuokraus on suosittua.

– Hääpukujen kierrätys on lisääntynyt. Ajatellaan ekologisuutta ja sitä, ettei puku olisi vain yhden kerran käytössä ja jäisi sitten nurkkiin seisomaan, jyväskyläläisen Ateljé Iinan yrittäjä Iina Naumanen kertoo.

Naumanen on ommellut, myynyt ja vuokrannut hääpukuja parikymmentä vuotta.

– Juuri nyt olen tekemässä useita pukuja morsianten äitien vanhoista hääpuvuista. Nykyisin hääpukuja myös lainataan ja minulta kysytään, voiko niihin tehdä muutoksia ja sitten muuttaa muutokset takaisin, Naumanen kertoo.

Naumanen toi Jyväskylän Paviljonkiin Suomen häämessujen näytökseen lauantaiksi itse valmistamiaan morsiuspukuja, jotka ovat jo olleet häissä. Puvut ovat Ateljé Iinassa vuokrattavina. Asiakas säästää hinnassa, jos jättää omien toiveidensa mukaan teetetyn hääpuvun liikkeeseen vuokrattavaksi.

Naumasen mukaan vuokrattavia morsiuspukuja voi yleensä käyttää 3–4 kertaa, joitakin jopa viisi kertaa.

– Ja jos esimerkiksi kuluneen helmaosan vaihtaa, sitten puku voi mennä useammankin kerran, Naumanen sanoo.

Tulevan kesän morsian, jyväskyläläinen Jutta Tolvanen, katseli häämessuilla morsiuspukuja. Hän ei vielä tarkkaan tiennyt, millaisen puvun haluaa.

– Voisin harkita myös käytetyn puvun hankkimista. En välttämättä ensisijaisesti mieti puvun ekologisuutta, mutta olisihan se loistava plussa, jos puku löytyisi käytettynä, Tolvanen sanoi.

Häämessuilla vieraillut Satu Sorri on jo ostanut unelmiensa hääpuvun käytettynä jyväskyläläisestä Wedding Garagesta, jonka hääpukuvalikoimasta yli puolet on käytettyjä. Liikkeestä voi myös hankkia tilaustyönä kierrätyskullasta tehtyjä sormuksia.

Sorri viettää häitään tulevana kesänä Laukaan Tarvaalan seurantalolla maalaisromanttiseen tyyliin.

– Miksi olisin suotta ostanut uuden puvun, kun on jo olemassa niin paljon ihania pukuja ja käytetyn puvun hankkiminen on ekologisempaa? Ekologisuutta olemme ajatelleet häissämme siinäkin, että koristelu on varsin yksinkertaista ja siinä käytetään kierrätysmateriaaleja, Sorri kertoo.

Häämessuilla Satu Sorrin seurana oli hänen siskonsa Minna Sorri, joka suunnittelee omia häitään kesälle 2020. Siskonsa esimerkin innoittamana myös Minna Sorri harkitsee käytetyn hääpuvun hankkimista.

Messuilla siskokset maistelivat jyväskyläläisen DeLoreanin alkoholitonta hääjuomaa, jonka valmistuksessa oli käytetty hävikkisitruunoita, -limejä ja -appelsiineja.

– Hyvältä maistui. On tosi hieno homma, että joku keksii ajatella juomissakin ekologisuutta, Sorrit kehuvat.

Häämessujen järjestäjän Soile Niinikosken mukaan ekologisuuden ja terveellisyyden tavoittelu alkavat näkyä myös hääjuhlien ruoka- ja juomatarjoiluissa.

– Häätarjoiluissa suositaan nyt paljon kasvisruokaa. Yksi trendi on, että alkoholittomat häät ovat nousussa, Niinikoski kertoo.

Hääjuhliin käytetään kuitenkin yhä paljon rahaa. Niinikosken mukaan suomalaiset hääparit käyttävät häihinsä keskimäärin 10 000–12 000 euroa. Jotkut ovat yhä valmiita maksamaan myös uusista design-morsiuspuvuistaan jopa 2 000 tai 3 000 euroa.