Joukkomurhahaaveista viestitellyt mies meni peitepoliisin ansaan – tuomittu aiemmin joukkosurman valmistelusta Helsingin yliopistolle

Asekaupan väkivaltaista ryöstöä syyttäjän mukaan Helsingissä joulukuussa hautonut 28-vuotias mies laittoi Tor-verkon palstalle ilmoituksen, jossa haki kumppania suorittamaan hieronnan.

– Hieronta on slangisana joukkomurhalle, parrakas mies kertoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa toteavaan sävyyn.

Kumppaniksi asekaupan ryöstöön valikoitui syyttäjän mukaan keskusrikospoliisin peitepoliisi, joka oli ottanut mieheen yhteyttä ilmoituksen perusteella.

Mies on aiemmin tuomittu joukkosurman valmistelusta Helsingin yliopistolle vuosina 2013–2014.

Aiemmasta tuomiosta käy ilmi, että hän on käyttänyt hieronta-sanaa myös yliopistoiskun aikana tarkoittamaan sanaa joukkomurha. Tuolloin oikeus totesi, että hieronta-sanaa on käytetty tässä yhteydessä englanninkielisten sanojen ”Massage” ja ”Massacre” samankaltaisuuden vuoksi. Syyttäjä luki oikeudessa yhtä miehen ilmoituksista.

– Sieltä (asekaupasta) on helppo hankkia asearsenaali, jolla on helppo lähteä teurastamaan porukkaa, mies muun muassa kirjoitti ilmoituksessa syyttäjän mukaan.

Mies kertoi ilmoituksessaan, että hakee kumppania, joka iskee mieluummin eduskuntaan tai synagogaan kuin sellaiseen kohteeseen, jossa olisi lapsia.

Poliisi tekeytyi 23-vuotiaaksi

Peitepoliisin ja miehen keskusteluissa 28-vuotias mies puhuu muun muassa itsemurhasta ja kertoo että haluaisi tappaa samalla useita ihmisiä. Hän oli myös katsellut väkivaltavideoita ja hakenut paljon tietoa kouluampujista ja joukkosurmista.

Poliisi myötäili keskusteluja ja esittäytyi 23-vuotiaana masentuneeksi, mutta työssäkäyväksi kouvolalaiseksi. Hän ryyditti viestejään hymiöillä, pyrki vaikuttamaan nuorelta ja kertoi pyydettäessä muun muassa väkivaltavideoiden katselustaan.

Lopulta peitepoliisi sai miehen tulemaan Omenahotellille Helsinkiin, missä mies otettiin kiinni.

Syyttäjä Yrjö Reenilä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

"Kaikki alkoi kun työt loppuivat"

Mies kiistää suunnitelleensa asekaupan ryöstöä tai joukkosurmaa. Hän kertoi oikeudessa, että oli kuluttanut syksyllä aikaa erilaisten päihteiden, kuten lääkkeiden ja huumeiden parissa. Hän myös totesi, ettei saanut vankilasta vapauduttuaan mitään tukea.

– Kaikki alkoi siitä, kun työt loppuivat yllättäen. Siinä ei ollut mitään hommaa. Ostin päihteitä ja käytin niit monta kuukautta, enimmäkseen amfetamiinia. Kun joulukuussa tuli veronpalautukset, pelasin melkein kaikki rahat. Mitä jäi niin ostin bentsoja, rivotriliä kävin Hakaniemestä hakemassa ja otin alkoholia kylkeen. En ollut oma itseni, mies sanoi.

Hän sanoi, ettei ikinä selvin päin kirjoittelisi tuollaisia, mutta kertoi samaan aikaan myös että tiesi puhuvansa peitepoliisin kanssa.

Skeptisyys ilmenee myös viestiliikenteestä ja mies empi viesteissä välillä myös surma-aikeissa. Peitepoliisin tapaamista hotellilla mies selitti sillä, että hotellissa olisi helpompi käyttää päihteitä kuin vanhempien kotona, jossa hän asuu.

Puolustuksen mukaan kyse oli päihtymyksen ja peitepoliisin provosoinnin tuloksesta.

– Tässä kysymys on ollut pelkästään pahoista ja huonoista ajatuksista, joita hän on purkanut tuolla internetissä. Hänellä on ollut jossain määrin itsetuhoisia ajatuksia ja hän on halunnut keskustella niistä jonkun kanssa, miehen asianajaja Antti Kortelainen sanoi oikeudessa.