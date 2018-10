Jouko Siirilä menetti vaimonsa yliajoturmassa – Ystävät ja tutut kannattelivat

– Sielu vuotaa verta, kun ihminen joutuu järkyttävään kriisiin. Haava alkaa parantua, kun tilanne pystytään pukemaan sanoiksi esimerkiksi debriefing-istunnossa, kirjoitti freelancetoimittaja ja Keskisuomalaisen avustaja Jouko Siirilä lauantaina 1. päivä lokakuuta vuonna 1994. Siirilä oli ollut mukana SPR:n debriefing-koulutuksessa. Siitä Siirilä löysi jutunaiheen.

Juttu julkaistiin sunnuntaina. 2. päivä lokakuuta.

Saman päivän iltana hänen vaimonsa, Joutsan sosiaalijohtaja Mirja Ihonen-Siirilä menehtyi kävellessään Joutsan keskustan tuntumassa. Vaunuissa nukkunut vauva pelastui kuin ihmeen kaupalla, samoin kuin lähellä kävelleet 3- ja 5-vuotiaat pojat.

Kun Jouko Siirilä lukee 24 vuotta myöhemmin vanhaa juttuaan, hän ei ollut heti muistaa sitä kirjoittamakseen.

Tuon kaukaisen sunnuntain tapahtumat hän sen sijaan muistaa.

– Aamu oli rauhallisen seesteinen, vaikka elimme hektistä perhe­arkea. Lähdimme koko perhe kirkkoon ja sen jälkeen seura­kuntasalin tilaisuuteen. Sitten palasimme kotiin syömään uuni­lohta. Koska olimme istuneet koko päivän, Mirja lähti ulkoilemaan lasten kanssa. Minä jäin kotiin kirjoittamaan juttua, Siirilä muistelee.

Onnettomuus tapahtui, kun perheenäiti oli kävelemässä kapealla kylätiellä ja siirtyi tien oikealle puolelle jatkaakseen matkaa urheilukentän läpi läheiseen taloon. Samaan aikaan mutkan ja pienen notkelman takaa lähestyi auto 50 kilometrin tuntivauhdilla. Kuljettaja häikäistyi iltapäivän auringosta ja törmäsi jarruttamatta perheenäitiin. Äiti kaatui taaksepäin, löi takaraivonsa autoon ja menehtyi välittömästi. Vartalollaan hän oli töytäissyt lastenvaunut eteenpäin. Ne kaatuivat tienvierustan laa­keaan ojaan. Vauva oli vaunun sisällä olevassa kaukalossa kiinni vöissä eikä edes herännyt päiväuniltaan. 3- ja 5-vuotiaat pojat olivat ehtineet ennen äitiään tien yli pientareelle ja pelastuivat.

Kotonaan juttua naputellut Jouko Siirilä avasi oven puolen tunnin kuluttua.

– Näin ovella 2-3 ilmeetöntä ja jotenkin pelästynyttä hahmoa, jotka taluttivat kahta vanhimpaa poikaamme. Mukana oli perhetuttumme Tyyni. Hän kantoi vauvaamme, joka nukkui edelleen.

– Tyyni sanoi, että Jouko, on tapahtunut onnettomuus. Odotellaan että terveyskeskuksesta soitetaan.

Siirilä muistelee, että puhelin soi melkein heti sen jälkeen. Seuraava muistikuva terveyskeskuksessa käynnin jälkeen on se, kun hän soitti ystäväpariskunnalle; perheessä oli heidän kuopuksensa ikäinen vauva. Perheenäiti imetti sen jälkeen kahden yön ajan vuorotellen omaa ja Siirilän perheen pienokaista.

Siirilä muistaa ennen onnettomuutta tapahtuneen useita itselleen merkityksellisiä asioita. Vaimo oli varannut pakastimeen kahdeksi viikoksi äidinmaitoa. Juuri edellisellä viikolla he olivat alkaneet antaa vauvalle soseruokaa. Onnettomuusaamuna talosta loppui lämmitysöljy; kuin elämänliekki olisi sammunut niin kuin öljylampun tuli. Vaimonsa kuoleman jälkeen Jouko Siirilä myös alkoi heräillä vauvansa inahdukseenkin, vaikka aiemmin vaimo oli heräillyt lapsen nälkään ja mies oli jatkanut uniaan. Vaimo oli juuri onnettomuusaamuna pukenut ylleen nahkatakin, jota hän ei ollut käyttänyt vuosikausiin.

Ja Jouko Siirilä oli Joutsassa ensimmäinen, johon uutta kriisistä selviytymistä sovellettiin. Sitä, josta hän itse oli kirjoittanut uutisen lehteen ennen onnettomuutta.

Siirilä vertaa suhdettaan edesmenneeseen vaimoonsa kirjailija Panu Rajalan Palava enkeli -kirjan tematiikkaan. Siihen, miten joku ihminen voi olla toiselle täydellinen.

– Mirja oli siinä elämänvaiheessa mulle ainutlaatuinen puoliso. Hän oli poikkeuksellisen tasapainoinen, ja yhdessäoloaikamme oli lähes unenomaista aikaa. Hän toi elämääni lämpimän tuulahduksen, josta en ollut tiennyt aiemmin. Ikään kuin hän olisi antanut ryhdin elämääni, sillä hänen kanssaan tiesin mitä pitää tehdä.

Hän arvioi selvinneensä menetyksestä joutsalaisten tuen turvin. Ja osin siksi, kun oli pakko.

– Ystäviä ja tuttuja kävi pyörähtämässä iltaisin. Mirjalla oli laaja ystäväpiiri ja sosiaalialan ihmiset olivat työ- mutta myös perhetuttuja. Koska lapset olivat niin pieniä, sain kunnalta kotihoidontukea kuusi tuntia päivässä. Varmaan ajateltiin myös, ettei mies voi pärjätä kolmen pienen lapsen kanssa. Olinkin ihan tavallinen suomalainen mies, enkä osallistunut paljonkaan huushollin hoitoon. Mirja taas piti kodista huolta ja panosti perheeseen täysillä. Esimerkiksi suhteemme alussa asuimme Helsingissä, mutta ensimmäisen lapsen synnyttyä vaimoni halusi pois kaupungin hulinasta maaseudun rauhaan kasvattamaan lapsiaan.

Yliajaja oli paikallinen.

– Yrittäjä ja perheellinen mies, joka asui näköetäisyydellä kodistamme. Onnettomuutta seuraavana aamuna hän kävi luonamme ja näytti mihin kohtaan autoa vaimo oli lentänyt. Yliajajakin kärsii loppuikänsä. Kuolema vie niin paljon, Siirilä sanoo, vaikka kertookin oppineensa psykologilta, ettei hänen tehtävänsä ole murehtia, miten yliaja jaksaa.

Puoli vuotta onnettomuudesta Siirilä muutti lapsineen Ähtäriin saatuaan paikallislehden päätoimittajan paikan.

– Ehkä halusin lähteä paikkakunnalta, jossa onnettomuus tapahtui. Ehkä halusin paeta työntekoon tai oli ajatus, että on mentävä eteenpäin. Yksi syy olivat varmasti Alavudella asuvat vanhempani.

Ähtärissä hän ymmärsi, mitä kaikkea oli menettänyt: yhteisöllisyyden voiman, jota sai Joutsassa.

– Olisin säästynyt monelta kärsimykseltä, jos en olisi lähtenyt.

Pian hän avioitui uudestaan, mutta avioliitto päättyi eroon.

Siirilä oli lastensa yksinhuoltaja 13 vuotta. Vuonna 2007 hän siirtyi Sanansaattaja-lehden toimitussihteeriksi. Hän kävi Helsingissä töissä Lahdesta käsin, sitten Janakkalan Turengista. Nykyisen vaimonsa kanssa hän avioitui vuonna 2012. Vähän aikaa sitten hän irtisanoutui työpaikastaan ja ryhtyi viimeistelemään nuorena kesken jääneitä sosiologian opintoja. Gradu on työn alla. Opintojen ohessa hän vierailee viikoittain Alavudella iäkkäiden vanhempiensa luona.

Tulevaisuudessa hän suunnittelee tekevänsä edelleen toimittajan töitä tai kehittelevänsä graduaihetta.

Siirilä arvelee, että lapsen on helpompi käsitellä kuolemaa kuin aikuisen. Heti onnettomuuden jälkeen isä puhui pojilleen onnettomuudesta ja siitä, että äiti on taivaassa. Itse onnettomuudesta he eivät muistaneet juuri mitään.

Siirilä on nyt viiden lapsen isoisä. Pojista vanhin on diplomi-insinööri ja asuu perheineen Yhdysvalloissa. Keskimmäinen poika opiskelee Ilmailuopistossa, nuorimmainen on valmistunut poliisiksi ja lukee lakia.

– Äitienpäivänä sain vanhimmalta pojaltani kortin: olet ollut minulle isä ja äiti, siinä luki.

Jouko Siirilä oli Jyväskylän yliopistolla kuullessaan Köhniön onnettomuudessa, jossa äiti jäi auton alle, ja vaunuissa ollut lapsi pelastui. Hän mietti, voisiko olla avuksi, toimia vertaistukena. Sen takia hän halusi antaa tämänkin haastattelun.

– Kun asioista puhuu ja saa vertaistukea, kriisi hellittää pikkuhiljaa. Jos kriisin keskellä oleva ihminen ei sillä hetkellä halua apua eikä myöskään toivo, että hänen luokseen mennään, hänelle voi jättää yhteystietonsa. Apu saatetaan torjua, kun ei ymmärretä toisten tuen merkitystä. On niin paljon sellaisia meneviä miehiä ja naisia, jotka ajattelevat pärjäävänsä yksin ja että asioista puhuminen on heikkouden merkki.

– Ja vaikka se olisi oma inhimillinen selviytymiskeino tai kristillisen vakaumukseni seurausta, ei ole kaukaa haettua sanoa, että meille jokaiselle on annettu aika. Tärkeää on se, miten tuon ajan käytämme.

– Mirjan aika päättyi 37-vuotiaana. Hän osasi tehdä ajastaan merkityksellisen.