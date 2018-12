Jouluiset myyntitapahtumat saivat väen liikkeelle Jyväskylässä – jatkuvat vielä sunnuntaina

Taustalla kuuluu, kun Sari Kanala lukee kirjoittamaansa joulusatua hiiren joulukuusenhakureissusta. Läheisen myyntipöydän luona rouva maistelee joulusinappia ja herra suojelee sellofaanissa olevaa piparkakkuista muumitaloa. Takana kuuluu keskustelua tunturikoivuisesta puukonkahvasta, ja samaan aikaan pikkutyttö anelee mummoa metritäytelakuostoksille. Kadulla liikenteenohjaajilla pitää kiirettä. Joulumarkkinat ovat alkaneet vilkkaana Jyväskylän Paviljongissa lauantaina.

Markkinoiden järjestämiseen on vahva rutiini ja tällä kertaa myyjissä on todella paljon uusia kasvoja. Tapahtumavastaava Pia Rutasen mukaan siihen vaikuttavat samaan aikaan Joensuussa pidettävät messut.

– Tämä on luonteeltaan sellainen, että myyjät aktiivisesti tarjoavat itseään tänne. Monet varaavat myyntipaikan jo messujen aikana ensi vuodeksi. Tällä kertaa olemme myöhäistäneet tapahtumaa viikolla, ja mukavan sekä odotetun vilkkaana tämä taas alkoi. Ostohaluja saattaa nostaa se, että nyt joulu on lähempänä. Väki taitaa olla jo joulutunnelmissa, kun niin monella on tonttulakki, Rutanen sanoo.

Rutasen mukaan Joulumarkkinoilla on vakiintunut 20 000 kävijän määrä, mutta viime vuonna kävijöitä kertyi 22 000.

– Myyjiä on 300. Ruuhkasta huolimatta täällä on kiireetön tunnelma. Ohjelma saa lapsetkin viihtymään, ja myös ravintolapalvelut keräävät kävijöitä. Tapahtuma jatkuu myös sunnuntaina. Itse ostan täältä lahjat kymmenelle kummilapsellemme sekä pullaa ja leipää, Rutanen paljastaa.

Perinteikäs on myös Käsityöläisten joulutori Suomen käsityön museossa Kauppakadulla. Myyjiä on 26 ja ilmassa tuoksuvat kahvi sekä leivonnaiset. Käsityöläiset ovat valmistaneet myyntiin koruja, saippuoita, keittiö- ja sisustustuotteita, nahkatuotteita, käyttöesineitä, koristeita ja asusteita.

Viikonlopun tarjontaa täydentää paikallisten taiteilijoiden taidebasaari Jyväskylän taidemuseon Holvissa Kauppakadulla.