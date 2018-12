Joulukiireet unohtuvat Joogaopistossa – harrastajat tulevat Saarijärvelle yhä uudelleen kuin toiseen kotiinsa

Kaiken arkikiireen ja joulua edeltävän touhotuksen keskellä Suomen Joogaopistolla Saarijärvellä on levollinen tunnelma. Se ei rajoitu pelkästään joogasaliin, jossa harjoitusten aikana syvennytään hiljaa opettajan rauhallisten ohjeiden mukaan liikkeisiin, hengittämiseen tai vaikkapa tietoisuuden keskittämiseen johonkin kehon osaan.

Opiston yhteisissä tiloissa kukaan ei puhu kännykkään. Siellä ei ole myöskään televisiota. Sukkasillaan tai tossuissaan kulkevat ihmiset liikkuvat rauhallisesti.

– Tämä on taivaallisen ihana paikka. On kaunista ja hiljaista, ja tunnelma on hyvin ystävällinen ja lempeä, ensimmäistä kertaa Joogaopiston kurssille Tuusulasta tullut Ulla Mersinli ihastelee.

Jo opistoa ympäröivä luonto rauhoittaa. Joogaharjoitusten välillä on vapaata aikaa, jolloin monet suuntaavat polulle läheiseen metsään. Kesällä rentoudutaan opiston rannassa savusaunan löylyissä.

Suomen Joogaliitto järjestää opistollaan vuosittain noin 70 kurssia, jotka kestävät yleensä parista päivästä viikkoon. Monille joogan harrastajille opisto on kuin toinen koti, jonne palataan eri puolilta Suomea yhä uudelleen ja uudelleen.

Tämän viikon kurssilla opeteltiin muun muassa jooganidraa eli syvärentoutusta, joka kuuluu ikivanhaan intialaiseen joogaperinteeseen. Jooganidra johdattelee vähitellen valveillaolon ja unen väliseen rajatilaan, jota kuvataan rentouttavaksi ja voimia antavaksi.

– Opettaja sanoi aina välillä, että älä nuku, mutta kyllä salista kuului kuorsaustakin. Olen saanut tältä kurssilta uutta tietoa, jota voin käyttää omassa opetuksessani, hämeenlinnalainen Heikki Saastamoinen kertoo.

Saastamoinen opiskeli Saarijärvellä Joogaliiton vaatimusten mukaiseksi jooganopettajaksi jo vuosia sitten. Koulutuksen laajuus on 500 tuntia. Tänä vuonna hän on käynyt opistolla joogakursseilla jo viidesti.

Tämänkertaisen kurssin ohjaajina olivat intialaissyntyinen Mayank Jain sekä Suomen Joogaliiton puheenjohtaja Jorma Rusanen. He molemmat aloittivat joogaharrastuksen alun perin selkävaivojensa vuoksi.

– Ensin panin selän kuntoon. Sitten huomasin, että myös keskittymiskyky parani ja joogasta saa mielenrauhaa, Rusanen kertoo.

Pitkään joogaa harrastaneiden mukaan mielenrauha näkyy arkielämässä siten, että pystyy suhtautumaan tyynemmin ja neutraalimmin vaihteleviin tilanteisiin ja vastoinkäymisiin. Levollinen suhtautuminen koskee myös omaa itseä, sillä joogalla pyritään kohti syvempää itsetuntemusta.

– Jooga sopii lapsille ja senioreille ja kaikille siltä väliltä. Se sopii kaikenlaisille kehotyypeille. Siinä treenataan kehoa, mieltä ja tunteita. Aloittelija ja edistyneempi harrastaja voivat myös tehdä samojakin harjoituksia ja saada siitä erilaiset kokemukset, Jain kertoo hyvällä suomen kielellä.

Jain asui lähes 11 vuotta Suomessa, mutta nykyisin hänen kotinsa on New Yorkissa.

Vaikka joogaharjoituksissa ajatuksia käännetään tietoisesti kohti omaa sisintä, jooga on antanut monille ystäviä. Opistollakin jutellaan paljon.

– Kun ollaan joogasalissa hiljaa yhdessä, ihmiset tutustuvat toisiinsa jollakin syvällä tavalla, Joogaliiton kursseja suunnittelevaan toimikuntaan kuuluva Ulla-Maija Rönkä sanoo.

Monet harrastajat kokevat saavansa joogasta elinvoimaa ja onnellisuutta. Hyvää halutaan jakaa muillekin. Opistolla se näkyy vahvana talkootyön perinteenä.

Onko joogaaminen uskonnollista?

Suomen Joogaliiton mukaan jooga on ikivanha kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka sopii kaikille omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja henkisestä kasvustaan kiinnostuneille. Se ei ole uskonto, eikä Joogaopistossa kysellä uskosta.

Kun jooga tuli Suomeen 1950-luvulla, kristillisissä piireissä siihen suhtauduttiin torjuvasti. On ajateltu, että jooga on tie itämaisiin uskontoihin. Myös Saarijärven seurakunnassa pohdittiin 1970-luvulla, miten paikkakunnalle perustettuun Joogaopistoon pitäisi suhtautua.

Joogan harrastajien joukossa on nykyisin vakaumuksellisia kristittyjäkin. Joogata voi monella eri tavalla. Jotkut keskittyvät siinä fyysiseen puoleen ja rentoutumiseen. Jotkut taas haluavat syventyä myös intialaiseen joogafilosofiaan.

– Joogassa ei tarvitse uskoa mihinkään eikä sitä voi ymmärtää lukemalla. Jooga on kokemus, kandaliini- ja tanssijoogaa ohjaava Ulla Mersinli sanoo.

Mersinli on saanut kansainvälistä joogakoulutusta, joka ei ollut Joogaliiton järjestämää.

Joogaliitossa aktiivisesti toimivan Ulla-Maija Röngän joogaharrastus lähti iltarukouksesta, johon hän alkoi liittää meditaatiota.

– Jooga voi syventää hengenelämää kunkin omassa uskonnossa, Rönkä sanoo.

Nykyisin Suomessa järjestetään myös kristillistä joogaa, jossa fyysisiin harjoituksiin voidaan liittää Raamatun tekstejä ja rukouksia.