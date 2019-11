Joululahja Kiinasta voi vaarantaa terveyden – Euroopan ympäristötoimisto varoittaa myrkkyleluista

Runsaasti booria limassa, ftalaatteja leluissa ja myrkyllisen korkeita kemikaalitasoja eri tuotteissa. Euroopan ympäristötoimisto (EEB) on kerännyt yhteen tullitarkastuksissa kiinnijääneitä haitallisia tavaroita.

Ftalaatteja sisältävien lelujen rinnalle on noussut uusi terveysuhka, joka voi kätkeytyä limoihin (slime).

– Limalelujen booriongelma on tullut esiin muutaman viime vuoden aikana. Ftalaattien osalta ongelma on Tullilaboratorion tutkimien näytteiden osalta vähentynyt, vuonna 2015 liian suuria pitoisuuksia kiellettyjä ftalaatteja analysoitiin 23 lelusta ja tänä vuonna tähän mennessä kolmesta lelusta, kertoo Tullin kulutustavaratutkimuksen jaostopäällikkö Arja Meriläinen sähköpostitse.

– Limoissa yleisesti käytetyt booriyhdisteet, kuten booraksi ja boorihappo, ovat lisääntymiselle vaarallisia aineita.

Aineet joutuvat lapsen kehoon

Vuonna 2018 Tukes varoitti booriyhdisteiden vaarallisuudesta.

– Lapset ovat jopa ostaneet näitä kemikaaleja liman tekoa varten, sanoo Meriläinen.

Hän kertoo, että leluista määritellään eri alkuaineita, jotka voivat olla haitallisia korkeina pitoisuuksina. Alkuaineita voi joutua lapsen elimistöön, kun leluja tai niiden osia imetään, nuollaan tai niellään.

Tiedotteessaan EEB varoittaa suoranaisesta tulvasta Kiinassa valmistetuista leluista, jotka sisältävät myrkyllisiä määriä eri kemikaaleja.

Rapex on tuoteturvallisuusdirektiiviin perustuva EU:n nopea tietojärjestelmä kulutustavaroille. Rapexin tiedoista ilmenee, että lelut ovat ongelmallisin tuoteryhmä. Autot ovat toisella paikalla ja sähkölaitteet kolmannella.

– Kiina on yleisin tutkittujen lelujen alkuperämaa, joten määräystenvastaiset lelut on pääsääntöisesti valmistettu Kiinassa. Tänä vuonna tutkituista leluista on hylätty noin 15 prosenttia, viestittää Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Tullin asiantuntijat varoittavat myös nettikaupoista, joissa valttikorttina toimivat uskomattoman matalat hinnat.

– Tullin havainto on, että halvoissa tuotteissa voi usein olla määräysten vastaisuutta, sanoo Neffling.