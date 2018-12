Joulun menoliikenne sujui sunnuntaina sutjakkaasti talvisäässä – Sodankylässä tehtiin pakkasennätys

Joulun menoliikenne on sujunut sunnuntaina koko maassa rauhallisesti, eivätkä tiet ole päässeet ruuhkautumaan, kerrottiin Liikenneviraston Helsingin ja Tampereen tieliikennekeskuksista. Myös pahemmilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka liikennettä on ollut normaalia sunnuntaita enemmän.

Suurimmat joulun menoliikenteen ruuhkahuiput olivat perjantaina ja lauantaina. Tampereen tieliikennekeskuksesta arvioitiin, että paluuliikenteen ruuhkahuippu on tapaninpäivänä, vaikka liikenne voi jakaantua useammalle päivälle.

Finavian viestinnästä kerrottiin, että jotkut Aasian lennot ovat olleet myöhässä sunnuntaina, vaikka lentoliikenne alkoi palautua normaaliksi aamun aikana. Huono sää johti lentojen peruutuksiin ja myöhästymisiin perjantaina. Ne heijastuivat lentoliikenteeseen vielä viikonloppuna.

30 pakkasasteen raja rikki Sodankylässä

Kuluvan talven uusi pakkasennätys on tehty Sodankylän Tähtelässä, jossa mitattiin -30,1 astetta varhain aamulla. Asiasta kertoi Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Pakkaset ovat olleet hampaita kiristelevän kylmiä laajoilla alueilla Lapissa sunnuntaiaamuna. Alle 20 pakkasasteen lämpötilat olivat yleisiä, ja monin paikoin lämpömittarit sukelsivat alle 26 pakkasasteen.

Talven aiempi pakkasennätys oli -28,1 astetta. Pakkasen arvioidaan kiristyvän joulua kohden myös maan etelä- ja keskiosissa.