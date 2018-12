Joulun menoliikenne sujui sunnuntaina sutjakkaasti talvisäässä – aatolle luvassa pakkasta koko Suomeen

Joulun menoliikenne on sujunut sunnuntaina koko maassa rauhallisesti, eivätkä tiet ole päässeet ruuhkautumaan, kerrottiin Liikenneviraston Helsingin ja Tampereen tieliikennekeskuksista. Myös pahemmilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka liikennettä on ollut normaalia sunnuntaita enemmän.

Suurimmat joulun menoliikenteen ruuhkahuiput olivat perjantaina ja lauantaina. Tampereen tieliikennekeskuksesta arvioitiin, että paluuliikenteen ruuhkahuippu on tapaninpäivänä, vaikka liikenne voi jakaantua useammalle päivälle.

Finavian viestinnästä kerrottiin, että jotkut Aasian lennot ovat olleet myöhässä sunnuntaina, vaikka lentoliikenne alkoi palautua normaaliksi aamun aikana. Huono sää johti lentojen peruutuksiin ja myöhästymisiin perjantaina. Ne heijastuivat lentoliikenteeseen vielä viikonloppuna.

Aattona nautitaan pakkasesta ja poudasta, joulupäiväksi lauhtuu

Jouluaatolle on koko Suomeen odotettavissa pakkasta, joka voi olla paikoin kireääkin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Yleisesti lämpötilat vaihtelevat 10–15 pakkasasteen välillä, mutta maan pohjoisosissa voidaan päästä -25 asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan sää on poutainen lähes koko maassa. Lapissa voi olla jonkin verran lumisadetta.

Jouluaattona huonoa ajokeliä on luvassa Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.

Joulupäivänä sää lauhtuu ja lämpötilat vaihtelevat parista pakkasasteesta kymmeneen. Odotettavissa on lumisateita.

– Pieni mahdollisuus on, että lounaiskolkassa voi tulla jopa räntää. Muualla on enimmäkseen lumisadetta, kertoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Varoitus huonosta ajokelistä ulottuu joulupäivänä koko maahan. Lumisateen lisäksi jäätävä tihkusade haittaa ajokeliä maan etelä- ja keskiosissa sekä paikoin Lapissa. Tihkusadetta voi ilmaantua, vaikka lämpömittari näyttäisikin miinusasteita.

30 pakkasasteen raja rikki

Sodankylän Tähtelässä mitattiin ennen aamuseitsemää 30,2. pakkasta. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Sodankylässä mitattu lämpötila on alustavasti tämän talven pakkasennätys. Vielä kuuden jälkeen aamulla Ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä, että ennätys oli ollut 30,1 astetta pakkasta, mutta sää ehti hieman kylmetä vielä aamun aikana.

Talven aiempi pakkasennätys oli -28,1 astetta.