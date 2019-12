Joulun menoliikenne voi vilkastuttaa pohjoiseen johtavia valtateitä iltapäivällä – suurta ruuhkaa ei odotettavissa

Joulun menoliikenne näkynee eniten Nelostiellä Lahdesta pohjoiseen, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Myös muille pohjoiseen johtaville valtateille, kuten Kolmos- ja Viitostielle, on liikennepäivystäjä Jori Hildénin mukaan luvassa joululiikennettä.

– Kun tämä menoliikenne nyt osuu monelle päivälle, niin en jaksa uskoa, että hirveätä ruuhkaa syntyisi. Jonoutumista voi kuitenkin esiintyä, hän sanoo.

Aamupäivällä on liikenteessä vielä aika rauhallista, mutta iltapäiväkolmesta eteenpäin vilkastunee, Hildén arvioi.

Hänen mukaansa moni lähtee matkaan niin, että ehtii perille valoisaan aikaan.

Tienpinnat etelässä nollan tai plussan puolella

Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa vallitsee normaali, lauha talvikeli, pohjoisessa on lumisadealue. Koillismaalla, Keski- ja Etelä-Lapissa sataa lunta. Sadealueen eteläreunassa saattaa esiintyä jäätävää sadetta.

– Sadealue heikkenee pikkaisen päivän aikana, mutta jatkuu iltaan asti. Jos lähtee etelästä tai Keski-Suomesta, kannattaa huomioida, että keli muuttuu pohjoisessa talvisemmaksi, päivystävä meteorologi Kaisa Solin sanoo.

Tienpinnat ovat maan etelä- ja keskiosissa nollassa tai plussan puolella. Pohjoisessa ollaan pakkasen puolella, mutta Solinin mukaan keli ei sielläkään ole erityisen huono.

Eniten sadetta luvassa sunnuntaille, ei kuitenkaan lumipyryjä

Tänään esiintyy tihkuttelua, huomenna on luvassa hieman runsaampaa sadetta. Matalapaine liikkuu lounaasta maan etelä- ja keskiosiin. Etelässä sade tulee vetenä, maan keskiosassa vetenä tai räntänä. Pohjanmaan kohdalla se muuttuu lumisateeksi.

– Sademäärät eivät ole valtavan runsaita, mistään pyryistä ei puhuta, mutta ne huonontavat kelejä vähän. Pohjoisessa lumisateet ovat aika vähäisiä huomenna. Sadealue heikkenee, lunta sataa vain paikoitellen. Lumisateita esiintyy enemmän Pohjanmaalla ja rannikon suunnalla, Solin sanoo.

Maanantaina sadealue siirtyy pitkälti pohjoiseen, lumisadetta esiintyy Lapissa ja ehkä myös Pohjois-Pohjanmaan suunnalla. Mistään suuresta lumipyrystä ei Solinin mukaan edelleenkään ole kyse, mutta kannattaa varautua siihen, että pohjoisessa on talvisempaa kuin etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa on yhä lauhaa, ja sade on lauhaa tihkuttelua.