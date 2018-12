Joulupukin urakka on nyt ohi, ja Juha-Pekka Ylönen on taas 364 päivää kuljetusyrittäjä ja muusikko

Hyvät tissit!

Ymmärsitkö juoppo?

Tänäkään jouluna joulupukki ei päästänyt suustaan noita lauseita, sillä se nyt ei vain millään sovi joulupukin työrooliin.

Kerran oli lipsahtaa, kun pitkän linjan joulupukki Juha-Pekka ”Jusu” Ylönen oli keikalla perheessä, jossa oli japanilainen vaihto-oppilas, 15-vuotias tyttö, joka tärisi jännityksestä. Perheen äiti kysäisi pukilta, osaakos se pukki japania.

Totta kai!

Kaveri kun oli opettanut Ylöselle takavuosina kaksi elintärkeää lausetta japaniksi. Hyvät tissit ja ymmärsitkö juoppo.

– Ne olivat jo tulossa suustani, kunnes sain vedettyä viime tipassa takaisin. Nauroin partaani. Se oli kyllä hetki, kun työrooli oli vaarassa rakoilla pahasti.

Joulupukin työrooli on taas tauolla 364 päivää. Vaikka työn aktiiviaika kestää kuopiolaisella Jusu Ylöselläkin sen yhden illan, rooli on niin vahva, että se imee miehestä mehut.

– Viime vuonna kysyivät Ruotsin-laivalle joulupukin hommiin koko kuukaudeksi. En lähtenyt. Se olisi ollut liikaa.

Kun Ylönen taas palautui tämänkin pukkisesongin jälkeen omaksi itsekseen, hän ei ole niin kiltti, voi taas heittää kirosanan jos toisenkin ja ehkä ottaa viskipaukunkin.

Samalla rokkimiehen korurilluttimet löytävät tiensä kaulaan, ranteisiin ja sormiin. Selkänahkaan hakattu pyllistävä naishahmokin voi taas vilahtaa.

– Omasta mielestäni pysyn joulupukin roolissa aina hyvin, eikä se niin kaukana minua ole. Kerran kyllä jätin roolin kokonaan, kun eräs yksinhuoltajaäiti alkoi hiveltää polvea. Silloin sanoin omana itsenäni, että nyt lähen menemään.

Ylösellä on pukin lisäksi muitakin työrooleja. Hän on kuljetusyrittäjä ja muusikko, joten tällä perheenisällä todella riittää töitä.

– Sehän minussa ja joulupukissa on suurin ero, että pukki ei ole työnarkomaani vaan osaa pitää pitkän loman.

Työrooleista joulupukin habitus on hankalin kantaa. Kun on paksu peruukki, muhkea parta ja lämmintä nuttua päällä, kuumaksi turatun leivinuunin vieressä on hikistä istua. Kun välillä pomppaa kylmään autoon, joulun jälkeinen flunssa on taattua tavaraa.

– Vaikeaa on myös silloin, jos joku lapsi haluaa syöttää vaikka mandariinia. Sitä kun tunkee pienen parta-aukon kautta, niin karvathan siinä menee suuhun ja se on inhottavaa, Ylönen nauraa.

Vaikka roolissa pysyminen vaatii kestävyyttä, Jusu Ylönen nauttii pukin hommasta. Se on työrooli, johon hän ei pujottaudu rahan vaan ilon takia. Mikään ei ole parempaa kuin nähdä lasten hymyt, kun pukki tulee taloon.

Kun Ylönen itse kömpii kierroksen jälkeen omaan kotiin, on juhlan aika. Ylösten kotona joulun kivat yhteiset jutut fiilistellään sitten joulupäivänä, kun lapsetkin pääsevät esittelemään lelujaan ja pelejään ja joulupukki jää taas 364 päivän kesälomalle paperipusseihin.

Ihminen ei ole koskaan roolittomassa tilassa

Jos on joulupukin työrooli vahva ja tunnistettava, samankaltainen taakka ja ihanuus on myös meidän muiden kannettavana.

Tamperelainen organisaatiopsykologi ja kouluttaja Pekka Järvinen korostaa ylipäätään työroolin merkitystä.

– Mitä siitä tulisi jos kaikki vain olisivat tunteidensa vietävänä töissäkin. Työpaikalla kannattaa kyllä pysytellä työroolissa, niin asiat voi käsitellä roolinsa takaa asioina, eivätkä henkilökemiat ja tunteet ota valtaa.

Järvisen mukaan tietyn työroolin voi opetella ja omaksua, jos oikein yrittää. Samaa pätee joulupukin rooliinkin. Roolin vaatimus on selvä, mutta jokainen tuo siihen itseään.

– Jos ajatellaan joulupukkia, kyllä minun ja poikani esittämät joulupukit ovat erilaisia, Järvinen sanoo.

Aina työrooli ei kuitenkaan tunnu omalta, vaikka sille antaisi aikaa. Joskus ei löydy tarpeeksi yhteisiä nimittäjiä, jotta persoona ja tietty työrooli istuvat yhteen.

– Jos kokee roolin kauhean vieraaksi ja se on kaukana siitä, mitä itse on, kannattaa miettiä, että haluaako todella tätä.

Järvinen muistuttaa, että monen työroolin omaksuminen alkaa näytelmällisesti. Sitä voi hänenkin mielestään syystäkin pitää teennäisenä, kunnes roolin oppii.

Tiettyihin perinteisiin työrooleihin latautuu enemmän rajattuja odotuksia kuin toisiin. Järvinen nostaa esimerkiksi lääkärin ammatin. Odotus on, että lääkäri on selkeä, kuuntelee potilastaan ja on ammatillisen empaattinen.

– Jos lääkäri on liian persoonallinen, voi tulla epäilyttävä olo. Yhteen lääkäriin oli pakko ottaa etäisyyttä, koska hän alkoi ottaa esille liikaa yksityiselämän asioita, se oli vain kiusallista.

Kun Pekka Järvinen on tarvinnut kotiinsa joulupukkia, hän on aina odottanut tietynlaista hahmoa.

– Tietysti toivon, että hän vastaa rooliaan. Osaa jutella lasten kanssa oikein, on selvin päin ja helposti lähestyttävä.

Vaikka työroolit voivat olla kaukanakin ihmisen omasta persoonasta, Pekka Järvinen pitää sitä järkeenkäypänä.

– Elämähän on muutenkin roolista toiseen siirtymistä, eikä ihminen ole koskaan roolittomassa tilassa. Tuomme sitten omaa persoonaamme esiin erilaisten roolien kautta.

– Paavo Haavikko on sanonut, että ihmistäkin on näyteltävä, ei häntä muuten ole. Sekin on rooli. Että yrittää olla ihmisiksi.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen joulupäivän laajassa näköislehdessä 25.12. Lue koko näköislehti tästä.