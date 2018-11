Joulupukki polkaisee joulunodotuksen käyntiin

Joulun odottaminen alkaa tänään, kun joulupukki pitää perinteisen joulunavauksensa. Punanutun vuotuista juhlapuhetta Pajakylästä voi seurata suorana Facebookista kello 15.45 alkaen.

Joulunavaus on jokavuotinen perinne, joka houkuttelee joulupukin Pajakylään napapiirille ihmisiä kaikkialta maailmasta. Ennen joulupukin puhetta vuorossa on joulukonsertti. Pukki lupailee myös, että meno on lenseän jouluista koko illan.

Pajakylä sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta.

Joulunavausta voi seurata Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/VisitRovaniemi.fi tai osoitteessa www.visitrovaniemi.fi/watch-live.