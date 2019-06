Jouni Lehmonen tajusi viisi vuotta sitten tehneensä läpimurron – nyt yrittäjä vie maailmalle menetelmää, jolla jyrsitään puupinnoille kuvioita, logoja ja valokuvia

Konnevetinen teollinen muotoilija Jouni Lehmonen, 45, sai viitisen vuotta sitten oivalluksen kesken teollisen muotoilun projektia.

– Se iski päähän kuin salama kirkkaalta taivaalta. Havaitsin, että sisä- ja ulkoverhoilun puupinnoille ei ole kehitetty asiakkaan toiveiden mukaan muuntuvaa teollista kuviointimenetelmää. Oli saatavilla vain suoraa profiilia, josta tulee perinteistä paneelipintaa, hän kertoo.

Sahurin poikana hän oli värkännyt paljonkin puun ja terämaailman kanssa. Vuoden verran hän tutki ja kokeili, ja huomasi pian, että muuntuvien kuviopaneelien ja seinäpintojen teko jyrsimällä on täysin mahdollista.

Se oli alkusoitto visuaalisten ja kolmiulotteisten puupintojen jyrsintään erikoistuneen Jukola Industries Oy:n perustamiselle Konnevedellä.

Lehmonen tiesi keksineensä mekaanisen puunjalostuksen alalla harvinaisen läpimurron. Jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole pystytty puupinnoille tekemään. Hän myös tiesi, ettei hän yksin pysty viemään asiaa maaliin. Taivaankappaleet olivat kohdallaan, sillä hän sai kuulla algoritmilaskennan suomalaisesta huippuosaajasta, tamperelaisesta Toni Österlundista.

– Ymmärsimme heti toisiamme ja pian Toni mallinsi tuotantomenetelmän algoritmien avulla toteutettavaksi. Se oli todellinen läpimurto, sillä sen avulla laskentatehosta tuli riittävän nopea. Haimme ja saimme menetelmälle patentin ensin EU:ssa, sitten myös USA:ssa, Lehmonen iloitsee.

Jukolan menetelmällä rakennuksen sisä- ja ulkoverhouspinnoille voidaan jyrsiä erilaisia asiakkaan toivomia kuoseja, ihan kuin tapetteihin. Sen lisäksi rakennuksen pintoihin saadaan logoja ja jopa valokuvia. Kotikunta on hyvä näyteikkuna, vaikkakin seinäpintoja on saatu kaupaksi jo ympäri Suomea ja maailmaa.

Ravintola Mierontien katossa lainehtivat Konneveden aallot, vieressä välkkyvät järven kuuluisat muikut ja seinäpintana on kalaverkkokuosi. Paikallisen pankin seinällä kynnetään peltoa miehen ja hevosen voimin, taimen nousee koskessa ja puita uitetaan. Marketin ulkoseinällä on valtava kunnan vaakuna ja koulun juhlasalin seinällä lentää kaksi Etelä-Konneveden kansallispuiston komeaa kalasääskeä.

Kaikki on tehty puupinnoille Jukola Ind:n toimesta. Uusin työ lanseerataan viikon päästä Berliinissä Wild wild wood -näyttelyssä Pohjoismaisten suurlähetystöjen yhteistalossa. Jukolaind toimittaa kohteeseen viisi metriä korkean kolmiulotteisen "kirkkotammi-installaation" esittelemään suomalaisen puutuoteteollisuuden huippuosaamista Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtumien alkupotkuna.

Yrityksen tarkoitus on laajentua maailman markkinoille, sillä tällaista ei ole ollut ennen tarjolla puuverhouspinnoille teollisessa mittakaavassa.

– Jos amerikkalaiset olisivat kehittäneet tämän menetelmän, he tulisivat takki auki Eurooppaan ja perustaisivat tänne tuotantolaitoksia. Me aiomme tehdä samoin Ameriikkaan, Lehmonen nauraa – mutta on tosissaan.

– Mutta ei takki auki. Pitää olla nöyrä ja tehdä kehitystyötä huolellisesti. Olemme vielä alkutaipaleella ja liikevaihdollisesti alan rääpäle, liian nöyrä ei tarvitse olla. Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle, katsotaan sitten joskus, mitä on saatu aikaan. Toivon, että Jukolasta kasvaa joskus samanlainen kansainvälinen brändi kuin vaikkapa Fiskarsista.

Lehmonen kiittelee yrittäjän onneansa, että hän on löytänyt ympärilleen hyvän tiimin Toni Österlundista ja talousasioista vastaavasta Jari Jääsköstä. Yritys on myös rakentanut laajaa yritysyhteistyöverkostoa, jonka avulla luodaan liiketoimintaa.

– Jukolan tuotteen idea on tuottaa asiakkaalle identiteettiä. Tuotteiden ja asioiden räätälöintiin mennään eri teollisuudenaloilla koko ajan enemmän ja enemmän. Me teemmekin persoonallista räätälöintiä puupinnoille ja se on alkanut kiinnosta asiakkaita ja suunnittelijoita.

Tieto menetelmästä on pikkuhiljaa kiirinyt ympäri maailmaa. Vientikauppoja on tullut ja tarjouspyyntöjä satelee.

– Leicesterin jalkapallojoukkueen voittaessa Englannin Valioliigan mestaruuden toissa vuonna, saimme tarjouspyynnön hyökkääjä Jamie Vardyn kuvan tekemisestä stadionin yhteyteen. Teimme tarjouksen, mutta se ei mennyt läpi. Tästä opitaan.

Toinen Jouni Lehmosen oivallus liittyy yrittämisen arvopohjaan. Hän oli esittelemässä Saksan messuilla Jukolaind-tuotteita, kun yksi asiakas kysyi, onko tuotteenne varmasti avohakkaamattomasta metsästä.

– Mietin mielessäni, että ei, en voi sitä taata, vaikka käyttäisin suomalaista PEFC-sertifioitua puuta. Seassa saattaa olla avohakatusta leimikosta olevaa puuta. Silloin päätin, että meidän täytyy olla rehellisiä ja pystyä takaamaan asiakkaille, että meillä on luontoarvoja ja kestävää kehitystä tukevasta metsänhoidosta valmistettuja tuotteita niitä haluaville.

Noin vuoden kuluttua lanseerattiin Jukola Lumber -tuotemerkki, joka on tae aidosti avohakkaamattoman metsän tuotteesta. Puutavara tulee jatkuvan kasvatuksen metsistä.

– Suomessa väitellään metsänhoidon menetelmistä, vaikka kova totuus on, että avohakkaamattomasta puusta valmistetuilla tuotteilla on valtava ostajapotentiaali globaaleilla markkinoilla. Toivon, että Suomessa muutkin toimijat kuin me heräävät tähän ennen kuin Ruotsi ehtii. Ammattituotteistajana näen, että koko metsäsektorilla ollaan vielä kovasti jäljessä esimerkiksi elintarviketeollisuuden tekemästä alkutuotannon brändäyksestä.

Lehmonen sanoo, että ympäristötietoinen arvopohja on globaali trendi eikä sitä juuri mikään yritys pysty väistämään.

– Luulen jopa, että siinä piilee vielä suurempi potentiaali Jukolalle kuin visuaalisissa pinnoissa. Meillä tuotantoketju on viety niin pitkälle, että asiakas saa halutessaan nähdä videon, kuinka juuri hänen tilaamansa tuotteen puita kaadetaan ja kuinka sitä valmistetaan tehtaassamme.

– Ja yksi hassu juttu: ekologisesti valmistetun tuotteen voi hinnoitella 20–30 prosenttia perustuotetta korkeammalle!

”Annoin arvosanaksi nelosen”

Jouni Lehmonen on niitä sitkeitä suomalaisia puurtajayrittäjiä, jotka ovat kovalla työllä tiiminsä kanssa saaneet yrityksensä nousuun. Hänelle on matkan varrella muodostunut myös kuva yhteiskunnan tukiorganisaatioista – eikä se ole kovin mairitteleva.

Hän on pettynyt ely-keskuksen toimintaan, sillä yrityksen tukihakemus viipyi siellä kahdeksan kuukautta. Lopulta hänelle sanottiin, että hakemus pitäisi tehdä uusiksi, sähköisenä.

– Silloin minä otin kynän viskaalin taskusta ja kirjoitin itse hakemukseen, että hylätty. Sanoin, ettei meillä ole aikaa näin kauan velloa yhden asian kimpussa. Hieno talo oli monessa kerroksessa täynnä alan ammattilaisia. He olisivat kyllä voineet muutamassa päivässä arvioida yrittäjät ja hakemuksen, mutta ei. Arvosanaksi annoin heille nelosen, paukauttaa Lehmonen.

– Ei minua sapeta niinkään omasta puolesta, vaan Suomen pärjäämisestä globaaleilla ja alati muuttuvilla markkinoilla. Yritysten täytyy olla nopeita ja aggressiivisia, että markkinoille päästään ajoissa. Harmittaa, että suomalainen yhteiskunta on aivan liian jäykkä laiva tässä kilpailutahdissa. Tarvitaan puhdistuksia organisaatioihin ja nopeampaa reagointia asioihin, hän jatkaa.

Hänen mielestään asiantuntijat pitää valtuuttaa riittävillä mandaateilla, että he pystyvät tarvittaessa laittamaan vaikka puoli miljoonaa euroa hyviin juttuihin.

– Hidas toiminta turhauttaa yrittäjän, innovaattorin ja koko tiimin, jolloin luovuus ja tekemisen palo lamautuu.

Toinen harmituksen kohde on Aalto-yliopisto, jonka kanssa yritys viritteli muotoiluyhteistyötä Keski-Suomen uuden Nova-sairaalan auditorion sisustuselementiksi.

– Yhteistyö sairaalan kanssa oli hyvää ja homma oli melkein paketissa. Sitten meidän piti ottaa Aalto-yliopiston vanhemmat muotoilijat designin tekoon. Se sopi meille hyvin. Protokollaksi sovittiin, että Jukola ind. opastaa ja tukee Nova-kohteen suunnittelua kolmena päivänä Helsingissä. Oli tarkoitus myös pitää opiskelijoille luentoja teollisen muotoilun käytännöistä ja algoritmisuunnittelusta, Lehmonen kertaa.

– Sanoimme kysyttäessä hinnaksi kolmen päivän käynneistä 2 000 euroa. Se oli liikaa ja tingimme ruokapalkalle 600 euroon. Sekin summa oli yliopiston yritysyhteistyön käytäntöjen vastaista. Laitoin sinne johtoryhmälle palautetta, semmoisen suorasanaisen herättelyviestin, että heidän pitäisi tulla ulos kuplastaan.

– Ei valtiorahoitteisen organisaation ego voi kasvaa niin suureksi, että voivat pompottaa yrittäjiä tällä tavoin. Jos joku luennoitsija tulee vaikkapa Harvardista, niin ei se nosta viiksikarvaakaan alle kymppitonnin. Meidän yrityksemme pohjautuu liiketoimintaan, eikä meillä ole vara mennä sinne vain hengailemaan.

Lehmosen mielestä Suomessa ei ole varaa ylimielisyyteen. Jukolan kannalta projekti oli yksi muiden joukossa, mutta Suomessa on monta hyvää start up -yritystä kehittymässä, ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi kaikkien on puhallettava yhteen hiileen.

– Tähänkin projektiin oli tarjolla maailmanluokan start up -menetelmä ja kokeneiden käytännön osaajien näkemystä. Aalto yliopiston sääntöjen takia me menetimme 70 000 euron kaupan, Nova-sairaala paikallisen yhteistyökumppanin ja uuden sukupolven algoritmitaiteen. Ja mikä pahinta, Aalto yliopiston opiskelijat menettivät huippuluennot. Juuri tällaiseen meillä Suomessa ei ole varaa, Lehmonen painottaa.