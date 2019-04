Journalistiliitto ostaa Ville Rannan Junes Lokka -aiheisen pilakuvan – summalla katetaan oikeudenkäyntikuluja

Journalistiliitto ostaa pilapiirtäjä Ville Rannan Junes Lokka -aiheisen pilakuvan. Liitto maksaa kuvasta 7 588,80 euroa. Ranta puolestaan luovuttaa summan Johanna Vehkoolle kattamaan oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja. Oikeudenkäynnissä oli kyse siitä, että Lokka katsoi Vehkoon loukanneen hänen kunniaansa.

Oulun käräjäoikeus määräsi Vehkoon maksamaan Junes Lokan oikeudenkäyntikulut, jotka ovat yhteensä niin ikään 7 588,80 euroa. Vehkoon maksettavaksi jäävät lisäksi hänen omat oikeudenkäyntikulunsa ja hänelle määrätyt 15 päiväsakkoa sekä Lokan saama kärsimyskorvaus 200 euroa.

Kuvan käyttöoikeudet Journalistiliitto jättää Ville Rannalle.

Entinen Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsen Vehkoo luonnehti Lokkaa Facebook-päivityksessään muun muassa natsipelleksi ja rasistiksi. Käräjäoikeus tuomitsi hänet viime viikolla sakkoihin kunnianloukkauksesta. Vehkoo aikoo valittaa tuomiosta.

Lokka on maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut oululainen kunnanvaltuutettu, ja hän on viljellyt itse netissä loukkaavaa kielenkäyttöä. Jo esimerkiksi viime syksynä käräjillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu Lokka on tällä hetkellä syytteessä muun muassa useista kunnianloukkauksista ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Käräjäoikeus katsoi, että laki suojaa myös Lokan kaltaisen henkilön kunniaa ja että Vehkoolla oli tarkoitus halventaa Lokkaa.

Pilapiirtäjä Ranta päätti tukea Vehkoota myymällä tekemänsä piirroksen. Journalistiliitto haluaa puolustaa Vehkoota, koska hän on liiton mukaan joutunut itse häirinnän uhriksi.

----

Korjattu aiempaa uutista: Rahalla kustannetaan Johanna Vehkoon maksettavaksi lankeavia oikeudenkäyntikuluja. Käytännössä kyse on Junes Lokan oikeudenkäyntikuluista, jotka määrättiin Vehkoon maksettavaksi, koska tämä hävisi jutun käräjillä.