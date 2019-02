Journalistiliittoon tehtiin tietomurto – saaliiksi sähköpostiosoitteita

Kahteen Journalistiliiton sähköpostilaatikkoon on tehty tietomurto viime vuoden lopulla. Liiton mukaan murto havaittiin ja tukittiin tammikuun puolivälissä ja samalla murron mahdollistanut haavoittuvuus korjattiin.

Murtautuja ei tiedotteen mukaan aiheuttanut vahinkoa eikä päässyt käsiksi jäsenrekisteriin. Sen sijaan murtautuja on ilmeisesti ladannut liiton osoitekirjan, jossa on nimiä ja sähköpostiosoitteita. Journalistiliiton mukaan murto on tehty Venäjältä ja Aasiasta.