Joutsan sote-keskuksen suunnitelmat menivät uusiksi – hankkeen hintaa pudotetaan

Joutsan kunnanhallitus käsittelee torstaina uuden sote-keskuksen hankesuunnitelman muutoksia. Esityksen mukaan hallitus peruuttaa sosiaali- ja terveysministeriölle jätetyn sote-keskuksen rakentamisen budjetin ylitysluvan hakemisen.

Hankesuunnitelmaa on tarkoitus muuttaa siten, että perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja siihen aiemmin suunniteltu sairaanhoito-, kuntoutus- ja kotiutusosasto (SaKuKo) tehdään Palvelukeskus Jouseen.

Uudisrakennuksesta laaditaan uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma.

Syynä on alkuperäisen kustannusarvion nouseminen reiluun 5,5 miljoonaan euroon. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin päättänyt tasan viiden miljoonan euron katon uusille sote-hankkeille, jotka on tarkoitus toteuttaa ennen sote- ja maakuntauudistusta.

Muutoksilla uuden keskuksen hinta saadaan pudotettua noin 4,9 miljoonaan euroon.

– Kävin esittelemässä hanketta sosiaali- ja terveysministeriölle yhdessä Brado Oy:n rakennuttajakonsultin Veli-Matti Hokkasen kanssa, kertoo kunnanjohtaja Harri Nissinen.

– Siellä oltiin vähän kuin Leijonan luola -ohjelmassa ministeriöiden virkamiesten edessä. Meillä on hyvä hanke ja rahatkin siihen, mutta tarvitsemme silti ministeriön luvan.

– Hankesuunnitelmaa kannattaa muuttaa, koska luvan saaminen budjettikaton ylitykseen ei vaikuta todennäköiseltä vierailun perusteella.