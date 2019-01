Joutsan sote-keskus rakennetaan alle viidellä miljoonalla eurolla

Joutsan kunnanhallitus päätti torstaina, että kunta peruuttaa sosiaali- ja terveysministeriölle jätetyn sote-keskuksen rakentamisen budjetin ylitysluvan hakemisen.

Sen sijaan hankesuunnitelmaa muutetaan siten, että perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja siihen aiemmin suunniteltu sairaanhoito, kuntoutus ja kotiutusosasto (SaKuKo) tehdään Palvelukeskus Jouseen.

Syynä on alkuperäisen kustannusarvion nouseminen reiluun 5,5 miljoonaan euroon. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tasan viiden miljoonan euron katon uusille sote-hankkeille, jotka on tarkoitus toteuttaa ennen sote- ja maakuntauudistusta.

Muutoksilla uuden keskuksen hinta saadaan pudotettua noin 4,9 miljoonaan euroon.

Uudisrakennuksesta laaditaan uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma.