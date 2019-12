Joutsassa yli 40 ihmistä ilman vettä – vedenottopiste avataan nuorisoseurantalolle

Joutsassa Rutalahden kylällä yli 40 ihmistä on tällä hetkellä ilman vettä runkovesilinjan vuodon takia.

– Runkovesilinjassa oleva liitos on ilmeisesti pettänyt. Putkimies on jo paikalla ja runkoventtiili on vuodon kohdalta suljettu, sanoo Koskikaran vesiosuuskunnan puheenjohtaja Martin Liljeström.

Liljeström kertoo, että vedenottopiste avataan Rutalahden nuorisoseurantalo Suojarinteelle (Vällyhoilontie 32, 41710 Rutalahti). Hänen arvionsa mukaan se saadaan käyttöön kello 11.45 jälkeen.

– Nuorisoseurantalon ovi pidetään auki ja heti sisälle tultaessa oikealla on invavessa, johon vedenottopiste pystytetään.

Liljeströmin mukaan kaivinkone saapuu tänään paikalle kello 13:n maissa ja hän arvioi, että runkovesilinja saadaan korjattua jo perjantaina.

– Sen jälkeen käyttöluvan saaminen on viranomaisista kiinni. Vesinäytteen ottamisen jälkeen saadaan tieto siitä, jatketaanko keittojärjestelmällä vai onko vesijohtovesi käyttökiellossa.