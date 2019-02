Juha Sipilä kummeksuu Antti Rinteen outoja puheita – "Kenen kanssa SDP aikoo hallitukseen mennä"

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen lausunto hallituspohjasta herättää kummastusta sekä poliitikoissa että politiikan tutkijoissa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) luonnehti Rinteen ulostuloa tulevasta hallituspohjasta oudoksi. Sipilä ihmetteli kirjansa julkistamistilaisuudessa torstaina, kenen kanssa Rinne menee hallitukseen, jos kukaan ei kelpaa.

Rinne sulkisi hallitusoven sekä keskustalta että kokoomukselta. Hän sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei ottaisi "kumpaakaan näistä puolueista hallitukseen". Mie­lui­ten hän ot­tai­si hallituksen vih­re­ät ja va­sem­mis­to­lii­ton.

"Voi vähän ihmetellä"

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo pitää Rinteen lausuntoa harvinaisena, koska vuosikymmeniä on ollut se tyyli, että puoluejohtajat ilmoittavat ennen vaaleja, että vaalit ratkaisevat hallituspohjan.

– Suomalaisen hallituksen muodostuksen logiikkaan kuuluu se, ettei ketään suljeta etukäteen hallituksen ulkopuolelle, koska siitä voi olla sille puolueelle haittaa vaalien jälkeen, joka tällaisia sulkemisilmoituksia tekee. Tässä suhteessa Rinteen lausunto poikkeaa pitkän linjan käytännöstä.

Paloheimo arvioi, että enemmistöhallituksen muodostaminen tulee olemaan myös Suomessa vaikeaa vaalien jälkeen.

– Siltä pohjalta voi vähän ihmetellä, että jollakin puoluejohtajalla on rohkeutta ilmoittaa, kenen kanssa ei mennä hallitukseen.

Outo puheenvuoro

Rinteen ulostulo herättää laajemminkin kummastusta sekä keskustassa että kokoomuksessa. Kansanedustaja Antti Kurvinen pitää Rinteen lausuntoa aika erikoisena, koska Suomessa on pitkä perinne koalitiohallituksista.

– Aika outo puheenvuoro, jos itse haluaa hallitukseen, Kurvinen sanoo ja kertoo kuulevansa mieluummin puheenvuoroja, joissa rakennettaisiin uusia yhteistyökuvioita.

Toiseksi Rinteen lausunto ei ole kovin realistinen, jos katsoo gallupeja. Puolueiden väliset erot ovat pikemminkin tasoittumassa kuin kasvamassa.

– Jos gallupit toteutuvat, se vaatii suurta sovittelua enemmistöhallituksen aikaansaamiseksi.

Kurvisen mukaan puolueiden sulkeminen ennen vaaleja hallitusyhteistyöstä ei ole tervettä parlamentarismia.

"Viestii valtataistelusta"

Kokoomuksessa kummeksutaan Rinteen riidanhaluisuutta ja muistutetaan, että yhdessä näitä asioita tehdään.

– Eriskummalliselta. Me lähdetään siitä, että käydään rehellisesti vaalit ensin, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra luonnehtii Rinteen näkemystä.

– Viholliskuvan maalaaminen, mitä Rinne nyt tekee, on osoitus epävarmuudesta ja epätoivosta. Jos oma pesä on kunnossa, on varaa mennä omalla agendalla eteenpäin.

Kopra arvioi, että Rinteen lausunto on tarkoitettu demareille ja viestii puolueen sisäisestä valtataistelusta.

Nimettöminä pysyttelevät konkariedustajat kertovat, etteivät hän muista, että etukäteen olisi suljettu hallitusovia joltakin puolueelta. He korostavat, ettei siltoja pidä polttaa ennen vaaleja, sillä vaalien jälkeen tarvitaan aina kumppaneita.