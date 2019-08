Juha Viitasaari siirtyy Virtain kaupunginjohtajaksi valtuuston yksimielisellä päätöksellä

Virtain kaupunginvaltuusto valitsi Virtain uudeksi kaupunginjohtajaksi Juha Viitasaaren toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Maanantai-iltainen valinta oli yksimielinen.

Viitasaari on 32-vuotias filosofian maisteri ja valtiotieteiden maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä Soinin kunnanjohtajana. Viitasaari aloittaa tehtävässään näillä näkymin viimeistään joulukuussa. Viran tarkka aloituspäivä vahvistetaan johtajasopimuksen hyväksynnän yhteydessä. Vt. kaupunginjohtajana toimii hallintojohtaja Henna Viitanen siihen saakka, kunnes Viitasaari aloittaa virassa.

Virtain kaupungihallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi (kesk.) kertoi valtuustokeskustelussa pohditun uuden johtaja prehdyttämistä tehtävään.

– Siihen on hyvin aikaa, ja tilannetta osaltaan helpottaa myös hallintojohtaja Viitasen toimiminen kaupunginjohtajan tehtävässä, sanoo Mäntysalmi.

Kaupunginjohtajan virkaa haki 17 henkilöä. Viitasaari antoi tehtävään suostumuksensa. Hänen työura on käsittänyt tehtäviä Helsingissä, Turussa sekä Seinäjoella ennen Soinia.

– Olen ollut mukana elinkeinoelämän ja korkeakoulun kehittämisessä sekä matkailupuolella minulla on kertynyt luottamustoimia. Perheessäni on vaimo sekä metsästyskoira. Luonnossa liikkuminen ja metsästys sekä puuhailu koiran kanssa ovat harrastuksiani. Tarkoituksemme on muuttaa Virroille. Seudun luonto sopii oikein hyvin perheelleni, sanoo Viitasaari.

Viitasaaren vaimo on kotoisin Haapamäeltä ja mies itse Kuortaneelta. Näin muutto olisi mukavasti kummankin kotiväen puolivälissä. Viitasaari on ollut Soinin kunnanjohtajana parisen vuotta. Maaseutukuntien ja -kaupunkien ongelmat ovat hänelle tuttuja, sillä ne ovat yhteisiä.

– Soten yksityistämisestä olen saanut kokemusta Soinissa, ja vastaava on tapahtunut myös Virroilla eli tämä Keiturin sote. Väen vähentyminen tuttu ilmiö ja yritystoiminnan hyvien edellytysten luonti on luonteva osa kohentaa myös tuota asiaa. Virtain palvelut ovat perusasioiltaan hyvässä kunnossa, pohtii Viitasaari.

Virtain nykyinen kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki siirtyy Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajaksi syyskuun alussa. Yhteishankinta- ja logistiikkayhtiön omistajia ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja 19 kuntaa.

Viitasaari sai suostumuspyynnön viime maanantaina, hieman ennen ehdokkaasta päättäneitä kokouksia. Hän ei ole minkään puolueen jäsen.

– Ole viihtynyt Soinissa hyvin, mutta Virrat on minulle kieltämättä mielenkiintoinen ja mieluinen haaste. Olen hyvin motivoitunut tehtävään, sanoo Viitasaari.