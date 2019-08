Alun perin juhannukseksi kaavailtu mobiiliajokortin julkaisu on viivästynyt reilusti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin osastopäällikkö Kimmo Pylväs kertoo, että uusi julkaisuajankohta on vielä hämärän peitossa.

– Toivomme tietysti, että saisimme julkaistua mobiiliajokortin vielä tämän vuoden puolella. Nyt on kuitenkin liian aikaista arvioida yhtään mitään.

Pylvään mukaan julkaisuaikataulu on tarkoitus lyödä lukkoon alkusyksyn aikana.

Pylväs kertoo viivästyksen johtuvan siitä, että sovelluksen kehitystyö on vienyt odotettua enemmän aikaa. Hänen mukaansa kyse ei ole mistään yksittäisestä asiasta, kuten tietoturvasta.

– Aikataulua on aina vaikea arvioida, kun tehdään jotain uutta. Emme päässeet tavoitteeseemme ennen kesälomia, joten rauhoitimme tilanteen kesän ajaksi. Nyt työ on taas käynnissä. Haluamme olla huolellisia, koska tavoitteenamme on tehdä hyvä sovellus, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Mobiiliajokortti on ollut rajatussa testauksessa Android-laitteilla toukokuusta lähtien.

– Käyttäjät ovat antaneet meille ihan oma-aloitteisesti erinomaista palautetta. Joskus on saattanut tulla jokin yksittäinen katkos, mutta yleisesti sovellusta on kehuttu mainioksi ja hyvin toimivaksi.

Pylvään mukaan testiversion on tarkoitus ilmestyä iOS-laitteille vielä ennen mobiiliajokortin varsinaista julkaisua.

Älypuhelimissa toimiva mobiiliajokortti on ilmainen ja vapaaehtoinen palvelu, jonka avulla voi osoittaa ajo-oikeutensa. Esimerkiksi Postissa sovellusta voi käyttää myös henkilöllisyyden todistamiseen.