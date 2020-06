Juhannuksen menoliikenne käynnissä – etenkin idässä poikkeuksellisen paljon rattijuoppoja ja ukkonen jyrisee

Juhannuksen menoliikenteen vilkkaimmalle päivälle saatiin kovia ukkoskuuroja, mutta rintama on edennyt hieman nopeammin kuin vielä eilen ennustettiin. Ukkoset liikkuvat päivän mittaan itää kohti.

9-tie ruuhkautui noin kello 15 alkaen Tampereelta Jyväskylän suuntaan. Ruuhkaa on muutaman kilometrin matkalla Tampereen Alasjärven liittymän kohdalla, missä liikennevirran nopeus on 20–30 kilometriä tunnissa.

Pohjois-Pohjanmaalta Itä-Suomeen ulottuvalla vyöhykkeellä varoitettiin etukäteen rajuista ukkoskuuroista. Liikenteessä näkyvyys voi hetkellisesti heikentyä ja vesiliirron riski on olemassa.

– Kovimmat ukkoset ovat itärajan tuntumassa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Etelä-Savossa, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Marianne Santala.

Liikenne eteni iltapäivään asti sujuvasti ukkosista huolimatta, kerrotaan Tampereen Tieliikennekeskuksesta. Osa myräköistä alkoi niin aikaisin, että ne ehtivät siirtyä pois enimmän liikenteen alta.

Juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuipun on arvioitu osuvan kahdentoista ja seitsemän väliselle ajalle. Pohjoisessa menoliikenne voi olla vilkasta vielä myöhemmin illalla.

Pisimpien autoletkojen arvioidaan muodostuvan 9-tielle Tampereen ja Oriveden välille, 5-tielle Lusin ja Mikkelin välille sekä 4-tielle Helsingin ja Lusin välille.

Tietyöt voivat hidastaa liikennettä pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä paikoitellen monilla valtateillä. Valtatiellä 4 on useita tietöitä.

Idässä paljon rattijuopumuksia jo päivällä

Vaikka ukkoset koettelevat kovimmin Itä-Suomea, siellä menoliikenteessä on poliisin mukaan korostunut aivan toinen ilmiö.

– Ukkosmyrskyn ei pitäisi vaikuttaa rattijuopumuksiin, mutta niitä on näkynyt poikkeuksellisen paljon tähän aikaan päivästä, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista ihmetteli alkuiltapäivästä.

Liikenneonnettomuuksia tai ukkosen aiheuttamia häiriötä liikenteessä ei Joutjärven mukaan ole ollut mainittavassa määrin. Ilmoituksia ukkospuuskien tai voimakkaan vedentulon aiheuttamista ongelmista ei ole tullut.

Poliisi ei ole vielä ehtinyt pitämään lainkaan puhallusratsioita, vaan rattijuopot on saatu kiinni ilmoitusten perusteella. Tilanne huolettaa Joutjärveä.

– Siellä on todella paljon liikennettä, ja päissään ajelu on melkoisen vaarallista hommaa. Jos jo menomatkalla on paljon päihtyneitä ratissa, se on aika huolestuttavaa.