Juhannuksena kotimaista mansikkaa päästään maistelemaan ainakin Varsinais-Suomessa ja etelässä

Juhannuksena kotimaisia mansikoita päästään maistelemaan Varsinais-Suomessa ja kaikkein eteläisimmässä osassa maata. Näin ennustaa Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton (HML) asiantuntija Tomi Pousi.

– Tämä on hyvin varhainen vaihe sanoa mitään. Suomi on pitkä maa, ja kausi etenee hyvin eri tahtiin eri puolilla maata. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää hyvältä.

Pousin mukaan aiemmin keväällä uutisoitu kausityöntekijöiden puute on kääntynyt parempaan suuntaan marjatiloilla.

– Olemme iloksemme kuulleet, että tilat ovat saaneet hyvin rekrytoitua kotimaisia työntekijöitä, ja hallituksen päätös sallia 4 500 ulkomaista kausityöntekijää lisää tietysti helpottaa tilannetta yleisesti.

Tunneliviljely pidentää satokautta

HML:n mukaan mansikan satokausi on pidentynyt merkittävästi tunneliviljelytekniikan yleistyttyä suomalaisillakin tiloilla.

Viime vuonna kasvutunneleissa viljeltiin kaikkiaan yli 60 hehtaaria marjoja, joista 38 hehtaaria mansikkaa. Lopuissa tunnelihehtaareissa kasvaa vadelmaa ja pensasmustikkaa.

– Kasvutunneleita on ympäri Suomen, ja kyselyitä niiden perustamisesta tulee koko ajan. Edellisvuodesta tunnelien pinta-ala kasvoi 14 hehtaarilla. Tunneleissa on paljon hyviä puolia. Tunneleissa voidaan saada kaksi satoa kesässä, kasvukausi on pidempi, marjat ovat parempilaatuisia, ja tauteja esiintyy vähemmän kuin avomaalla, Pousi luettelee.

Hunajamarja tekee tuloaan

Tomi Pousi mainitsee, että tulevina vuosina Suomi saattaa olla saamassa uuden hittimarjan, terveysvaikutuksiltaan ylistetyn hunajamarjan.

– Hunajamarjan viljelystä on tullut kovasti kyselyitä, niin viljelijöiltä kuin kotipuutarhureiltakin. Taimikauppiaat kertovat, että taimia on mennyt kovasti kaupaksi. Hunajamarja on pensasmustikkamainen marja, jonka maussa on vadelmaa, mustikkaa ja mustaherukkaa.

Suomessa hunajamarjaa viljellään tiloilla vasta kokeellisesti. Marjaa viljellään laajasti ainakin Japanissa, Kanadassa ja Venäjällä.