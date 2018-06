Juhannus on pyörähtänyt käyntiin rauhallisesti – yö ollut pääosin tavallista viikonloppua hiljaisempi

Juhannus on lähtenyt käyntiin rauhallisesti. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että perjantain ja lauantain välinen yö on ollut tavallista viikonloppua vastaava tai rauhallisempi.

Hukkuneista ei ole vielä raportoitu, mutta yhden miehen epäillään hukkuneen Rantasalmella Etelä-Savossa veneen upottua eilen alkuillasta. Veneessä olleista 12 ihmistä pelastettiin veden varasta Parkunselän vesialueella Poronsalmen edustalla, mutta yhtä kyydissä olleista, 1970-luvulla syntynyt miestä, ei ole löydetty.

Tilannekeskuksista kerrotaan, että poliisin hälytystehtävät ovat olleet yön aikana samankaltaisia kuin tavallisenakin viikonloppuna. Tehtävät ovat liittyneet ratti- ja ruorijuoppoihin, tappeluihin, pahoinpitelyihin, meluisiin juhliin ja muuhun häiriökäyttäytymiseen.

Itä-Suomen tilannekeskuksesta lisäksi kerrotaan, että 1990-luvulla syntynyt mies on jäänyt auton alle ja loukkaantunut vakavasti.

Lounais-Suomessa poliisi on saanut hälytyksiä monista itsetuhoisista ihmisistä. Pohjanmaalla taas rattijuoppoja on ollut tavallista viikonloppua enemmän.

Helsingissä ruorijuoppoja on napattu yksi.

Monista tilannekeskuksista arvioidaan, että kehno sää on hillinnyt juhannuksenviettoa.

Mallinuken jalka säikäytti ohikulkijan Simossa

Kova tuuli ja myrsky ovat aiheuttaneet tuhoa juhannuspäivän vastaisena yönä. Aamulla hieman ennen kello seitsemää sähköttömiä kotitalouksia oli reilut 5 000 noin 50 paikkakunnalla. Tuulen ja myrskyn aiheuttamat tuhot ovat työllistäneet myös pelastuslaitosta. Esimerkiksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella oli perjantain puolen päivän ja puolen yön välisenä aikana yhteensä 57 myrskyn tai tuulen aiheuttamaa tehtävää.

Lisäksi pelastuslaitos on saanut ilmoituksia tulipaloista, mutta henkilövahinkoja ei ole tiettävästi tullut. Myös juhannuskokkoja on luultu tulipaloiksi ja niistä on tehty ilmoituksia pelastuslaitokselle.

Joitakin ihmisiä on lisäksi pelastettu vedenvarasta. Simossa Meri-Lapissa ohikulkija puolestaan luuli mallinuken jalkaa veden varaan joutuneeksi ihmiseksi ja hälytti pelastuslaitoksen paikalle.