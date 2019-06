Juhannusaattona on melko hyvä sää, mutta sitten jo melkein myrskyää

Kootako kokoon koko kokko? Torstaina ei ainakaan ajatuksen puolesta liputettu, vaan juhannuksen ennuste vaikuttaa kovin kokottomalta. Yleisökokkoja oli torstain alkuiltapäivään mennessä peruttu jo muun muassa Lappeenrannan Myllysaaressa ja Helsingin Seurasaaressa, kertovat kaupunkien julkaisemat tiedotteet.

Maan etelä ja keskiosissa on Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpalovaroituksia. Pohjoisessa varoituksia ei ole, mutta varoituksia ehditään päivittää vielä ennen juhannusta.

– Ennuste on sellainen, että ei voi laittaa kokkoa. Paikallisia sade- ja ukkoskuuroja tulee, mutta ne eivät muuta oleellisesti kokonaiskuvaa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle STT:lle.

Lainvoimaiset metsäpalovaroitukset juhannukselle voi tarkistaa huomenna kello 12 jälkeen esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta.

Saarikalle muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa, salamat voivat usein aiheuttaa metsäpaloja, kun salama iskee kuivaan maastoon ja sateet ovat jääneet vähiin.

Menoliikenne kulkee aurinkoisissa tunnelmissa

Torstain menoliikenteessä körötellään varsin aurinkoisessa ja lempeässä säässä.

– Pääasiassa kuvaisin, että tämä päivä on hyvä sää ajella ja olla liikenteessä. Jos jossain joku ukkoskuuro syntyy niin painottuu maan keskivaiheille ja Lappiin. Pääasiassa lämmintä poutasäätä, Saarikalle kertoo.

Yöllä on Saarikallen mukaan varsin lämmintä ja lämpötilat pyörivät 15–20 paikkeilla maan etelä- ja länsiosissa. Itä-Suomessa alkaa kehittyä yötä kohden ukkoskuuroja. Etelä-Lapin arvioidaan olevan poutaisempi, mutta kun mennään iltaan ja yöhön, alkaa lännestä tulla sateita Lappiin.

Juhannusaatosta eli perjantaista on torstaisten tietojen mukaan tulossa varsin lämmin maan etelä- ja keskiosissa, ja lämpötila kohoaa ylimmillään 24–29 lämpöasteeseen. Itäosissa on Saarikallen mukaan jopa reilusti hellelukemia, mutta Länsi-Suomessa sää pysyy jokseenkin itää viileämpänä.

– Nippa nappa voi käydä helteellä, Saarikalle tarkentaa.

Perjantaina alkaa myös kehittyä ukkosia maan länsiosassa. Ukkosalue siirtyy päivän kuluessa vähitellen itään. Etenkin maan keskivaiheilla ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä vaarallisia puuskia.

Dramaattinen käänne tulossa

Aurinkoisista lähtötunnelmista huolimatta säätila muuttuu varsin dramaattisesti kesken keskikesän juhlan. Lauantaista on tulossa torstaita ja perjantaita viileämpi. Hellettä ei todennäköisesti enää mitata, mutta itärajan tuntumassa voi olla vielä hiukan muuta Suomea lämpöisempää.

Etelä-Suomessa lämpötilat pyörivät hieman parinkympin paremmalla puolella.

Matalapaine syvenee juhannusaattona Ruotsin Lapin yllä, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lauantaina matalapaine tekee säästä tuulisen.

– Lauantain tuuli vaikuttaa sen verran voimakkaalta, että puiden kaatumisia ja muitakin tuulivahinkoja tulee esiintymään, mikä on syytä ottaa huomioon juhannuksen vietossa, päivystävä meteorologi Henri Nyman kertoo tiedotteessa.

Tuulta on Saarikallen mukaan erityisesti Oulun ja Jyväskylän leveyspiirien välillä. Jyväskylän eteläpuolelle ei kovaa tuulta ole enää niin paljoa luvassa, mutta puuskia voi maan eteläosiinkin matalapaineen myötä saapua.

– Maan pohjoisosassa on se sama matalapaine, joka alkaa tänä iltana tuoda sateita. Se satelee aika paljonkin. Keski- ja Pohjois-Lappi ovat runsassateisia, mutta Etelä-Lappikaan ei ole täysin poutainen, Saarikalle ennustaa Lapin lauantaille.

Sunnuntaina tuuli on jo laantumaan päin. Matalapaine vaikuttaa sunnuntaina vielä ainakin Kainuussa. Lapissa voi tulla joitain sateita ja vähäisiä tuuliakin on alueella, mutta tuulet ovat heikompia kuin lauantaina. Etelä ja Lounais-Suomessa on sunnuntaina varsin lämmintä, jos torstain arvioihin on luottaminen.