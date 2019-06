Juhannuspöydän valikoima muuttuu aiempaa monipuolisemmaksi – suomalaiset hakevat uusia makuja ja laatua, grilliin kelpaa nyt ronskimpikin lihanpala

Suomalaiset haluavat juhannuksena lautaselleen aiempaa monipuolisemmin erilaisia ruokia. S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo, että kalaa ja kasviksia ostetaan nyt juhannuspöytään enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten. Samalla perinteisempien grillattavien eli lihan ja makkaroiden osuus ostoskorista on hieman vähentynyt.

Oksan mukaan tämän juhannuksen ruokatrendeissä näkyy se, että ihmiset hakevat uusia makuja ja laadukkuutta perinteiseen grillimakkaraan verrattuna. Esimerkiksi raakamakkarat kiinnostavat kuluttajia koko ajan enemmän, hän sanoo STT:lle.

Grillattavaksi ostetaan aiempaa enemmän myös erilaisia ruhonosia ja luullista lihaa.

– Ei kavahdeta, että on vähän rasvaakin lihan osassa, vaan arvostetaan, että se on parempi grillaustuote. Jos on sellainen ronskimpi pala, että on vähän luuta ja rasvaakin, niin tulee mehevämpi lopputulos, Oksa luonnehtii.

Kasvipohjaisia tuotteita on hänen mukaansa arkikäytössä jo paljon, mutta grillattavien vegetuotteiden myynti on kasvanut hitaammin. Hän tosin nostaa esiin, että kasvipohjaisten makkaroiden myyntiluvut ovat kasvaneet suorastaan moninkertaisiksi.

– Mutta ei näy, että lihaa sisältäviä makkaroita myytäisiin vähemmän sen takia.

K-ryhmän osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen on vastauksissaan pitkälti samoilla linjoilla S-ryhmän Oksan kanssa. Myös Vuorinen mainitsee suosiotaan lisäävinä tuotteina raakamakkarat sekä luulliset lihat, kuten ribsit.

Hänen mukaansa kalan kohdalla on nähtävissä selkeä myyntipiikki. Grillissä valmistetaan lohen lisäksi muun muassa ahventa ja kuhaa.

Vuorinen kertoo, että myös tuoreita vihanneksia ja kasviksia löytyy nyt grillistä yhä useammin.

– Osin tämä varmaankin selittyy terveellisyyden ja keventämisen trendillä, Vuorinen sanoo STT:lle.

Oksan mukaan myös erilaisia ruokaisia salaatteja tehdään juhannuksena entistä enemmän. Samalla erilaisten salaattijuustojen ja grillattavien juustojen myynti kasvaa vuosi vuodelta.

Kotimaista varhaisperunaa hyvin tarjolla

Vaikka perunan menekki on kokonaisuudessaan hiipunut, niin varhaisperuna on säilyttänyt keskeisen asemansa juhannuspöydässä.

– Se kuuluu niin kiinteästi kesäruokailuun ja juhannukseen. Sitä odotetaan ja arvostetaan, Oksa sanoo.

Tänä vuonna varhaisperunakausi alkoi erityisen aikaisin, kertoo maataloustuottajia edustava MTK. Järjestön mukaan kotimaista varhaisperunaa oli tarjolla jo ennen toukokuun loppua.

S-ryhmän kaupoissa ruotsalainen varhaisperuna vaihtui kotimaiseen suunnilleen viikko sitten.

– Kysyntä vaihtuu tosi nopeasti kotimaiseen, kun sitä vain on, Oksa kertoo.

Hänen mukaansa suomalaisen varhaisperunan saatavuus kaupoissa on nyt erittäin hyvä. Hinta voi vaihdella päivästä ja myymälästä riippuen, mutta se ei kohoa useisiin euroihin kilolta, hän vakuuttaa.

K-ryhmän Vuorisen mukaan kotimaisen varhaisperunan hinta vaihtelee kaupoittain ja alueittain, mutta halvimmillaan varhaisperunaa voi saada alle euron kilohintaan.

Kuplajuomaa ja kombuchaa kesäpöytään

Juomapuolelta sekä Oksa että Vuorinen nostavat esiin alkoholittomien oluiden kasvavan suosion. Oksan mukaan alkoholittomien oluiden myynti yltää tänä vuonna jopa kymmenien prosenttien kasvulukuihin, koska tuotteiden laatu ja maku ovat parantuneet, ja ihmiset hakevat terveellisempiä vaihtoehtoja.

– Ne (alkoholittomat oluet) eivät ole enää niin paha kompromissi ihmisille, Oksa sanoo.

Toinen iso kehityssuunta on, että haetaan erilaisia makuja ja kokeillaan erilaisia oluita. Nousussa ovat esimerkiksi ale-tyyppiset oluet, vehnäoluet sekä pienten valmistajien oluet.

Kasvussa ovat myös kuohuviinien tyyppiset kuplajuomat, joko alkoholittomina tai esimerkiksi viisi prosenttia alkoholia sisältävinä.

– Ne ovat monelle kesäjuhlajuoma, jonka ihmiset löytävät yhä paremmin, Oksa kuvailee.

Tämän vuoden hittituotteena hän mainitsee teepohjaisen kombucha-juoman.

– Niissä on vähän samaa ajatusta kuin muuten panimorintamalla. Haetaan terveellisempiä vaihtoehtoja, ja myös aitoutta ja luonnollisuutta.

Laajat aukiolot kannattaa hyödyntää

Kaupoissa vilkkain myyntipäivä ajoittuu jälleen torstaille. Jos haluaa välttää torstaina pahimmat ruuhkat, voi ostokset käydä hoitamassa aikaisin aamulla tai myöhään illalla, Oksa neuvoo. Toinen vinkki on ostaa paremmin säilyvät tuotteet jo etukäteen ja hakea vain tuoretuotteet juhannuksenvieton kynnyksellä.

Oksa myös muistuttaa, että kaupoilla on laajat aukiolot myös juhannuksena. Koko juhannuksen ruokia ei ole pakko ostaa kerralla, vaan täydennystä voi hakea tilanteen mukaan, jos kauppa on sopivalla etäisyydellä.