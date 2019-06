Juhannussää jakaa Suomen kahtia – menoliikenne vilkkainta torstaina

Juhannukseksi on luvassa sekä hellettä että viileämpää säätä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Juhannusaattona perjantaina syvenevä matalapaine pyöräyttää Pohjois-Suomeen raikkaampaa ilmaa.

– Lapissa lämpötila jää paikoitellen 15 asteen hujakoille, sateessa saattaa jäädä allekin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman sanoo STT:lle.

Lapista aina Etelä-Suomeen asti yltää rintamavyöhyke, jonka yhteydessä on sade- ja ukkoskuuroja.

– Tämän rintaman länsipuolella sää selkenee ja poutaantuu. Lämpötila nousee 20–25 asteeseen.

Maan itäosassa ilma on puolestaan helteistä ja kosteaa. Lämpötila liikkuu 25–28 asteen tuntumassa.

– Ilomantsin tienoilla on kaikkein lämpimintä.

Kokkoja päästään aattoiltana sytyttelemään sekä maan länsi- että itäosissa varsin mukavassa säässä.

– Lämpötila yhdeksän aikaan illalla on lännessä 20 asteen molemmin puolin. Idässä saattaa olla helteiden jäljiltä vielä lämpimämpääkin, Bergman kertoo.

"Sadekuuroja tulee paikka paikoin"

Lauantaina eli juhannuspäivänä koko Suomen yli pyyhältää kylmä rintama.

– Tuulikin siinä voimistuu, ja lämpötila jää maan etelä- ja keskiosassa laajalti Pohjois-Pohjanmaata myöten 20 asteen molemmin puolin. Sadekuuroja tulee paikka paikoin.

Pohjois-Suomessa on edelleen viileää. Lämpötila pohjoisimmassa Suomessa on 10 asteen tienoilla, Etelä-Lapissa voidaan päästä noin 20 asteeseen.

Hellettä on harvoin juhannuksena kahtena päivänä

Tämän juhannuksen sää on sikäli tyypillinen, että hellettä on todennäköisesti luvassa vain yhtenä päivänä. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan hellesäätä on juhannusaattona tai -pyhänä keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Sen sijaan molempiin päiviin sattunut helle on harvinainen.

Viimeksi mitä helteisin juhannuspäivä oli vuonna 1999, jolloin ylin lämpötila kipusi 32 asteeseen. Helteinen päivä tosin päättyi rajuihin ukkoskuuroihin, ja Kokemäellä alas ropsottikin tilastojen komein rankkasade vuosikymmeniin, yli 71 millimetriä.

Ruuhkahuippu torstaiksi

Juhannuksen ruuhkahuippua ennustetaan torstaille kello 16–17. Jo tätä ennen menoliikenne alkaa tiivistyä, kertoo Tampereen tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Marko Kolattu.

Menoliikenteen kiireisin aika kestää torstaina noin iltakahdeksaan ja jatkuu vielä perjantaina puoleenpäivään saakka.

Ruuhkat ovat todennäköisiä Nelostiellä Heinolasta Jyväskylään ja Viitostiellä Heinolasta Mikkeliin ja Varkauteen. Nopeudet hidastuvat myös Tampereella Atalan kaupunginosan kohdalla, kun mennään Oriveden kautta Jyväskylän suuntaan. Tiet muuttuvat näille osuuksille nelikaistaisista kaksikaistaisiksi, mikä aiheuttaa sumaa.

Jyväskylästä pohjoiseen ajettaessa liikenne hajaantuu ja tilanne helpottuu.

Tietyöt tai sade eivät viivytä

Juhannukselle odotetaan hyvää ajokeliä. Rakennustöiden ei odoteta hidastavan tieliikennettä. Ruuhkassa mahdollinen peräänajo tai muu onnettomuus voi hidastaa liikennevirran pysähteleviksi tai seisoviksi jonoiksi.

– Pohjoiseenkin päin liikennettä on, mutta ruuhkahuiput eivät ole odotettavia, mikäli tilanteeseen eivät vaikuta liikenneonnettomuudet. Jonoja voi siltikin syntyä ja vauhti hidastua väliaikaisesti, Kolattu sanoo.

Sunnuntain paluuliikenne sujuu menoliikennettä nopeammin, sillä osa mökille lähtijöistä jää juhannukselta loman viettoon.

– Paluuliikenteen ruuhkaosuudet ovat samoja kuin menomatkoilla, Kolattu toteaa.

Junareittejä myyty loppuun

Juniin odotetaan tänä juhannusviikolla noin 230 000 matkustajaa, joista noin 130 000 nousee junan kyytiin viikonlopun aikana. Suosituimpia ovat reitit Helsingistä Tampereelle, Turkuun, Seinäjoelle, Jyväskylään ja Kouvolaan.

– Kaikkein suosituimmat junavuorot alkavat olla loppuunmyytyjä. Ruuhkapiikki osuu tyypilliseen tapaan menoliikenteen torstai-iltapäivään, VR :n palvelujohtaja Piia Tyynilä kertoo.

Suuressa osassa junia on silti vielä tilaa juhannusmatkalaisille, mutta paikat voivat täyttyä nopeasti.