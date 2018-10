Juhla luonnon keskellä – Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven vuoden yrittäjät palkittiin

Yritysostolla tänä vuonna merkittävästi toimintaansa laajentaneen Maarla Oy on Viitasaaren vuoden yritys. Kivijärvellä järjestetyssä seudullisessa yrittäjäjuhlassa palkitussa yrityksessä yrittäjinä ovat Jari Puukilainen, Sami Wiik, Jari Kekki ja Juho Jaurakkajärvi. Yrityksen vuonna 1987 perustanut Matti Konu myi Maarlan kymmenen vuotta sitten.

Ohutlevytuotteita teollisuudelle tekevän Maarlan lisäksi konserniin kuuluvat vuonna 2014 ostettu Lankarakenne Oy sekä kesällä ostettu SopValm Oy. Lankarakenne valmistaa lanka- ja kiinniketuotteita rakennusteollisuuteen. SopValm tarjoaa teollisuudelle ohutlevytuotteiden sopimusvalmistusta.

Kaikilla yhtiöillä on tuotantoa Viitasaaren Mustaniemessä, Lankarakenne toimii myös Kuopiossa. Työntekijöitä konsernissa on noin sata ja liikevaihto on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Valtakunnallinen tunnettuus oli yksi valinnan perusteista Pihtiputaalla, kun Lääkäripalvelu A&R Medicsin yrittäjät sairaanhoitaja Anne Korpela ja lääkäri Risto Laitila palkittiin vuoden yrittäjinä.

Laitila on tullut kaikille tutuksi televisiosta ja hänet palkittiin Vuoden keskisuomalaisena vuonna 2016 sanomalehti Keskisuomalaisen yleisöäänestyksen äänillä. Korpela ja Laitila saavat kiitosta myös muun muassa Pihtipudas-henkisyydestä sekä siitä, että heidän toimestaan asiakkaiden joukossa monen yrittäjän vaivat ovat parantuneet.

A&R Medics on perustettu vuonna 1998. Yrittäjät palkittiin ennakkoon jo keskiviikkona, sillä he eivät päässeet paikalle yrittäjäjuhlaan. Keskiviikon tilaisuudessa Pihtiputaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Kirsi Myllynen kiitti yrityksen arvoja.

– Teidät tunnetaan erityisesti ihmisläheisestä palvelusta. Teille on mukava tulla, vaikka asia olisi miten ikävä. Te kohtaatte jokaisen ihmisenä ja välitätte aidosti, Myllynen kiitti.

Kivijärven vuoden yrittäjänä palkittiin Maarit Kirvesmäki ja Markku Leppänen. Heidän yrityksensä on Luonnollisesti M&M, joka toimii Salamajärven kansallispuiston Koirasalmen luontotuvalla, joka on rakennettu vanhaan metsureiden kämppään. Vuodesta 2014 luontopalveluyrittäjänä toimineet, kattavaan palveluun panostaneet, Kirvesmäki ja Leppänen ovat saaneet luonnosta kiinnostuneet liikkeelle. Samalla luontotuvan ympäristössä on otettu huomioon muun muassa karavaanarit ja esteettömyys.

Fysikaalinen Hoitolaitos Kuntonäppi Oy:n yrittäjä, fysioterapeutti Mari Pekkarinen on Kinnulan vuoden yrittäjä. Vuonna 2003 perustetulla yrityksellä on toimipisteet Kinnulassa ja Lestijärvellä. Useita henkilöitä työllistävää yritystä on kehitetty ja henkilökuntaa koulutettu jatkuvasti. Pekkarinen ja yrityksen työntekijät ovat aktiivisia toimijoita paikkakunnan tapahtumissa.