Juhlapyhiltä tuttu liikennetulppa Ysitiellä jo murheenkryyni myös arkisin

Liikenteen ruuhkautuminen pääkaupunkiseudun kehäteillä on liki iäisyysongelma, mutta myös pääteiden maaseutuosuuksilla on jarruna pullonkauloja. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava tieliikenteen asiantuntija Jussi Pohjonen arvioi, että ainakin kaksi tieosuutta taajamien ulkopuolella jumittaa.

– Viitostie välillä Mikkeli–Heinola ja valtatie 9 välillä Tampere–Orivesi ovat ongelmapaikkoja. Ne ovat ruuhkautuneet pahasti juhlapyhien meno- ja paluuliikenteessä jo pitkään.

Vaikeimmat pullonkaulat tapaavat kuitenkin ruuhkautua maaseudulla jo arkisinkin, koska ajokkimäärät pääteillä ovat lisääntyneet.

– Tampereelta itään Orivedelle asti jonoutuminen alkaa olla jokapäiväistä. Siellä tulppa on paha. Itse yritin päästä liittymästä valtatie 9:lle tällä välillä eräänä tiistaina ja ihmettelin, onko lähistöllä ollut kolari, kun liikenne oli jumissa. Kyseessä oli kuitenkin normaali töistäpaluuliikenne, Pohjonen sanoo.

Mikkelin ja Heinolan tievälin välityskyvystä hänellä on käsitys, että arkiliikenne sujuu useimmiten.

– Viitostie on tällä osuudella ohituskaistatietä, mutta vilkkaalla liikenteellä ne eivät tahdo toimia. Silloin ohituskaistojen päät ruuhkautuvat, kun kaikki joutuvat pakkautumaan takaisin yhdelle kaistalle.

Vilkas ja turma-altis

Pirkanmaan ely-keskuksen johtaja Juha Sammallahti ei kiistä Trafin Pohjosen arvioita siitä, että Tampereen itäpuolelle on syntynyt liikennetulppa.

– Tampere–Orivesi-väli on nyt Suomen vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen tieosuus. Siellä ajaa keskimäärin 21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mukana runsaasti rekkoja.

Sammallahden mukaan tieosuudella sattuu myös runsaasti onnettomuuksia. Liikenteessä on kuollut siellä viime aikoina enemmän kuin yksi vuosittain, eikä loukkaantuneiden määrä ole vähäinen.

Valtatie 9:llä on ollut jo pitkään nurinkurinen tilanne: liikenteeltään hiljaisemmalla tieosuudella Orivesi–Jyväskylä on runsaasti ohituskaistoja, mutta ruuhkaisella välillä siitä länteen ohituskaista on vain yhdessä kohdassa.

– En tiedä, mikä on tienpitäjän lääke tähän, mutta olen huomannut saman eron, Pohjonen vahvistaa.

Pohjosen mukaan Tampereelta itään ja Mikkelistä lounaaseen voisi olla tarvetta lisätä tien välityskykyä.

– Jos pulmia ilmenee lähinnä vain juhlapyhien liikenteessä, voi miettiä, kannattaako tehdä moottoritie parin päivän takia. Mutta jos ruuhkia alkaa olla arkipäivisinkin, saattaisi olla syytä katsoa sen paikan tilannetta.

Pirkanmaan kautta itään tai samaa reittiä länteen matkaaville ei ole luvassa helpotusta lähiaikoina. Maakunnan seuraavaksi isoksi tiestön muutoshankkeeksi on kirjattu Hämeenkyrön ohitustie. Toisena listalla on valtatie 9:n väli Tampere–Orivesi. Kumpikin hanke tarvitsisi erillisrahoituksen, jota ei ole myönnetty.

"Kokonaisuutena päätiet vetävät hyvin"

Vaikka liikennejumeilta ei ole vältytty, kokonaisuutena Suomen runkotieverkon liikenteen sujuvuus on Pohjosen mukaan hyvä.

– Helsingin seudullakin tilanne on kohentunut, kun kaikki keskeiset ulosmenoväylät ovat moottoriteitä.

Samoin Liikennevirastossa katsotaan, että pääteiden välityskyky on keskimäärin kunnossa.

– Nopeusrajoitusten ja pääteillä mitattujen nopeuksien perusteella pääteiden palvelutaso on keskimäärin hyvä. Kesäisin lähes 70 prosentilla päätieverkosta on nopeusrajoituksena 100–120 kilometriä tunnissa, perustelee suunnittelu ja hankkeet -toimialan johtaja Mirja Noukka.