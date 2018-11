Juhliin jotostelu päättyi 60:nteen kertaan, ja historiakirja kokoaa Jyväskylän Sotaveteraanien toiminnan

Jyväskylän Sotaveteraanit sekä Naisjaosto olivat juhlallisesti koolla viimeistä kertaa Jyväskylän Laajavuoressa viime viikon lauantaina, kun vietettiin sotaveteraanien 60-vuotis- ja Naisjaoston 50-vuotisjuhlaa. Sodan rintamalla kokeneiden iästä ja kunnosta johtuen paikalla juhlassa oli vain parikymmentä veteraania. Jyväskylän Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Kratsille heistä jokainen oli tärkeä kunniavieras sekä ihminen, jonka rinnalla kuljetaan loppuun asti.

– Tässä rinnalla kulkemisessa yhdistyksen talkootiimi on todella merkittävässä roolissa. Tiimissä on 30 talkoolaista, ja puolet heistä on hyvin aktiivisia. Rintamatunnuksellisia, heidän puolisoitaan ja leskiä on 180. Veteraanit tarvitsevat apua arkiaskareissa ja kuljetuksissa. He puolisoineen ja leskineen ovat kunniakansalaisia, ja heille tulee mahdollistaa mahdollisimman pitkään kotona asuminen, sanoo Krats.

Juhlassa esiintyi viimeistä kertaa julkisesti Jyväskylän Sotaveteraanikuoro. Kuoroa johti Timo Laakso ja säesti Ilmavoimien soittokunta. Kuoro on ollut merkittävä virkistys- ja kulttuuritoimija. Vuonna 1972 perustetussa kuorossa oli enimmillään lähes 80 laulajaa. Rivit ovat harvenneet niin paljon, että toiminta on yhdistetty lähinnä Mieskuoro Sirkoissa laulaneisiin Harmaisiin Herroihin. Tämä kuoro tulee jatkamaan toimintaa perinnekuorona.

Juhlassa julkistettiin myös tietokirjailija Matti K. Hyvärisen sotaveteraanien 60-vuotisjuhlien historiakirja Sotaveteraanin vierellä loppuun saakka. Hyvärisen mukaan sotaveteraanitoiminnassa näkyy selkeänä punaisena lankana periaate juuri veljestä huolehtimisesta.

– Veljeä ei jätetä -ajattelu näkyi rintamalla, ja tuli kovia kokeneiden ihmisten mukana myös siviiliin. Toiminnassa näkyy selkeästi kolme vaihetta. Ensimmäisenä oli asuntopulan ratkaiseminen. Vuonna 1945 voimaan tullut maanhankintalaki rajasi perheettömät rintamamiehet ulkopuolelle. Asunto- ja tonttipulaa ratkaisemaan perustettiin Jyväskylän Seudun Rintamamiesten Asuntoyhdistys vuonna 1958. Kun yhteiskunta ei pystynyt asuntoja tuottamaan, rintamamiehet ryhtyivät itse toimiin, kertoo Hyvärinen.

Seuraava vaihe oli pitkään vilkkaana jatkunut virkistystoiminta, ja vaiheittain kuntoutus nousi yhä isompaan rooliin. Veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä parissa toiminta jatkuu nykyisellään vielä 2020-luvulle, mutta samalla viritetään jo perinnetoimintaa. Hyvärinen pitää sitä haasteena.

– Valtakunnallisesti Tammenlehvän Perinneliitto yhdistyksenä vaalii asevoimissa palvelleiden sotiemme veteraanien perinteitä. Sellaiseen talkootyöläisten motivointi on haastavampaa kuin vanhuksen seuraksi tai avuksi saamiseen. Näkisin kouluilla tässä työssä ison roolin. Nykypolville itsenäisyys ja vapaus on itsestäänselvyys, mutta olisi tärkeää tulevaisuudenkin kannalta ymmärtää, minkälaisen uhrauksen nämä meidän kunniakansalaisemme tekivät, sanoo Hyvärinen.

Myös Matti Kratsista sodan kokeneiden miesten ja naisten hyvinvointi on vielä pääasia.