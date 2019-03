Jukka Rislakki palkittiin Jämsä-mitalilla

Jämsän kaupunki on myöntänyt kirjailija, toimittaja Jukka Rislakille Jämsä-mitalin. Kaupungin osoittaman kunnianosoituksen Rislakki saa pitkästä urastaan toimittajana ja tietokirjailijana.

Jukka Rislakki teki työuransa vuosina 1968-2001 Helsingin Sanomien palveluksessa. Päätyönsä ohella Rislakki on kirjoittanut noin 20 kirjaa sekä lukuisia artikkeleita. Hänen teoksiaan on julkaistu Suomessa, Yhdysvalloissa, Ukrainassa ja Baltiassa. Hän on kirjoittanut muun muassa Jämsän vuoden 1918 tapahtumia kuvaavan teoksen Kauhun Aika. Rislakki on palkittu muun muassa valtion tiedonjulkistamispalkinnolla vuonna 1986 sekä Suomen tietokirjailijat ry:n tunnustuspalkinnolla 2012.

Jurmalassa asuva Rislakki on 24:s Jämsä-mitalin saaja. Kaupunki myöntää mitalin erityisistä ansioista. Mitali on suurin ja arvostetuin huomionosoitus, jonka kaupunki voi myöntää. Jämsä-mitalin on suunnitellut taiteilija Heikki Häiväoja ja niitä on lyöty kaiken kaikkiaan yhteensä 300 kappaletta. Ensimmäinen Jämsä-mitali annettiin presidentti Martti Ahtisaarelle vuonna 1995.