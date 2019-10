Junaliikenne käynnistymässä uudelleen pääradalla

Junaliikenne saadaan uudelleen käyntiin pääradalla noin kello 7, kertoo rataliikennekeskus. Tuolloin saadaan käyttöön yksi raide Ylöjärvellä. Koska raiteita on käytössä normaalia vähemmän, Tampere-Parkano-välillä on rataliikennekeskuksen mukaan varauduttava viivästyksiin aamupäivän aikana.

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun puutavarajunan vaunu suistui raiteilta. Rataliikennekeskuksen mukaan suistunut junavaunu on saatu nostettua takaisin kiskoille. Radan vaurioita korjataan parhaillaan.

VR tiedotti samoihin aikoihin rataliikennekeskuksen kanssa, että matkustajia pyydetään varautumaan merkittäviin viivästyksiin sekä korvaaviin kuljetuksiin Tampereen ja Parkanon välillä.

Ratavaurion vuoksi kaksi pohjoiseen ja kolme etelään matkaavaa yöjunaa ovat merkittävästi myöhässä. Pohjoiseen menevät yöjunat jäivät illalla odottamaan radan aukeamista Tampereelle, ja yöjunat etelän suuntaan ovat puolestaan odottaneet Seinäjoella.

Aamun junavuoroista on peruttu Tampereen ja Oulun väliä kulkeva IC-juna 403, jonka aikataulun mukainen lähtöaika Tampereelta on 7.01.

Ratavaurio aiheutui tavaraliikenteen vaihtotyössä Ylöjärvellä Pirkanmaalla, rataliikennekeskus kertoi illalla.

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, kertoi liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.

Vaunun suistuminen vaurioitti lisäksi raiteita niin, että kisko liikkui pois paikaltaan.