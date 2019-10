Junaliikenne poikki pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä, junat korvataan busseilla

Puutavaravaunun suistuminen raiteilta on toistaiseksi katkaissut junaliikenteen pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä, kertovat VR ja rataliikennekeskus.

Rataliikennekeskuksesta kerrotaan STT:lle, että ainakin iltajunat korvataan busseilla Tampereen ja Parkanon välillä. VR pyytää matkustajia varautumaan viivästyksiin.

Vaurio aiheutui tavaraliikenteen vaihtotyössä Ylöjärvellä, rataliikennekeskus kertoo.

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, kertoo liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.

Raivausryhmä saa vaunun nostettua takaisin kiskoille ja junaliikenteen jatkumaan ennen puoltayötä, Hämäläinen arvioi iltakahdeksan jälkeen.

– Siinä menee kello yhteentoista tai puoleen yöhön, jos kaikki menee hyvin.

Jos vaunun suistuminen on esimerkiksi vaurioittanut raiteita, korjaustyöt saattavat pidentää häiriön kestoa. Sellaisesta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa, Hämäläinen sanoi.

VR kertoo, että Vaasasta Tampereelle kulkenut InterCity, joka oli ehtinyt jo Ylöjärvelle, joutui tapahtuneen johdosta lähtemään takaisin Parkanon asemalle korvaavaa bussikuljetusta varten. VR ei osannut kahdeksan jälkeen arvioida, kuinka suuria myöhästymisiä tilanne aiheuttaa.