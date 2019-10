Junamatkustajien kannattaa yhä varautua myöhästymisiin – liikenne pääradalla Pirkanmaalla saatiin käyntiin aamuseitsemältä

Junaliikenne käynnistettiin pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä aamuseitsemältä, kertoo rataliikennekeskus. Ylöjärvellä Pirkanmaalla saatiin käyttöön yksi raide, mutta toisen raiteen korjaustyöt jatkuvat.

Matkustajia pyydetäänkin varautumaan aamupäivän aikana myöhästymisiin junien ruuhkautumisen ja Ylöjärven tavallista pienemmän ratamäärän vuoksi.

– Toisen raiteen korjaustöitä jatketaan aamupäivällä, ja töiden valmistumisesta ei ole tarkkaa arviota. Se vaikuttaa radan käytettävyyteen siten, että junille aiheutuu 10–20 minuutin luokkaa olevia myöhästymisiä, kertoo liikennepäällikkö Timo Hämäläinen rataliikennekeskuksesta.

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun tavaravaunu suistui raiteilta Ylöjärvellä. Vaurio aiheutui tavaraliikenteen vaihtotyössä.

– Kun vaunuja on siirretty raiteelta toiselle, yksi tavaravaunu on suistunut pois kiskoilta. Se on sellaisessa paikassa, että junat eivät mahdu sitä ohittamaan, Hämäläinen kertoi tiistaina.

Osa junista reilusti myöhässä

Ratavaurion vuoksi yöjunat ovat merkittävästi myöhässä. VR : n verkkosivujen mukaan esimerkiksi IC 265 Helsingistä Kemijärvelle oli kello 11 myöhässä noin 12 tuntia ja IC 273 Helsingistä Rovaniemelle myöhässä noin kahdeksan tuntia.

Pohjoiseen menevät yöjunat jäivät illalla odottamaan radan aukeamista Tampereelle, ja yöjunat etelän suuntaan odottivat Seinäjoella.