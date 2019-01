Jussi Halla-aho Facebookissa: Twitter-tilini on lukittu

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Twitter-tili on lukittu. Halla-aho kertoi asiasta itse Facebookissa keskiviikkona.

– Tiedoksi, että Twitter-tilini on taas ollut lukittuna muutaman päivän tuntemattomasta syystä. Pitkä kevät edessä. Kun vaalivaikuttamisesta puhutaan, uhkia ei välttämättä tarvitse etsiä Venäjältä asti, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-ahon mukaan hän ei pääse kirjoittamaan tililleen, ja se on myös niin sanotusti "shadow-bännätty", mikä tarkoittaa, että tilin näkyvyyttä on rajoitettu. Kokonaan tiliä ei ole poistettu, vaan se oli illalla edelleen näkyvissä. Viimeisin twiitti on tiistailta.

Halla-ahon mukaan hänen tilinsä on ollut lukittuna ennenkin.

Myös puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari kommentoi asiaa Twitterissä toteamalla, että Neuvostoliitossakin sensuroitiin väärät mielipiteet.