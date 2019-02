Jussi Halla-aho seurannut EU-parlamentissa tarkasti ECR-ryhmän linjaa – äänestänyt kaikista kuuliaisimmin ryhmänsä mukana

EU-ajatuspaja Votewatch vertaa säännöllisesti, miten europarlamentaarikot äänestävät suhteessa ryhmänsä valtavirtaan. Tuoreessa selvityksestä nousee esiin kaksi suomalaista meppiä, mutta eri syistä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on äänestänyt ryhmänsä mukana kaikkein kuuliaisimmin. Euroopan konservatiivien ja reformistien (ECR) linja on sopinut Halla-aholle 95 prosenttisesti. 8 083 äänestyksestä hän on äänestänyt ryhmänsä mukana 7 679 kertaa.

ECR:ssä on tällä hetkellä 75 meppiä, ja se on parlamentin kolmanneksi suurin.

Perussuomalaisten ryhmää tulevassa Euroopan parlamentissa ei vielä tiedetä. Parlamentin oikean laidan puolueissa on liikehdintää ja halua koota rivejä. Perussuomalaisten nykyinen ECR-ryhmä on menettämässä ison osan mepeistään, kun brittikonservatiivit lähtevät.

Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssa eli Euroopan kansanpuolueessa joukosta erottuu puolestaan Sirpa Pietikäinen (kok.). Hän on äänestänyt usein vastoin puolueensa valtavirtaa.

Aiemminkin tilastoista erottunut Pietikäinen on kertonut äänestäneensä vahvojen perusoikeuksien kuten naisten oikeuksien ja muun muassa työelämän paremman sääntelyn, kunnianhimoisen ympäristönsuojelun ja eläinten oikeuksien puolesta.