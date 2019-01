Jussi Niinistö jakaa kiitokseksi nimellään varustettuja puolustusministerin kolikoita – "Mallia haettu USA:sta"

Keuruulaislähetystö on toimittanut puolustusministeri Jussi Niinistölle (sin.) Haapamäellä viime veteraanipäivänä 27.4. käyttöön vihityn Lapin sodan muistostandaarin. Näin ministerille välitettiin kiitos osallistumisesta helmikuussa 2018 Haapamäen Suojalla pidettyyn juhlaan, jossa muistettiin vuoden 1918 tapahtumia ja taiteilija Akseli Gallen-Kallelan ensimmäistä luonnosta suomalaiseksi kunniamerkiksi.

Delegaation jäsenet saivat puolestaan Niinistöltä hänen nimeään kantavan puolustusministerin kolikon, johon on kuvattu ministeriörakennus ja puolustusministerin lippu sekä kääntöpuolelle puolustusministeriön tunnus.

Jussi Niinistön erityisavustaja Juha Marteliuksen mukaan Niinistön edeltäjillä ei ollut käytössä vastaavaa tapaa muistaa, vaan kolikko on kehitetty Niinistön puolustusministerikaudella.

– Mallia on haettu USA:sta, jossa vastaavia kolikkoja jakavat yleisesti puolustus- ja turvallisuusalan toimijat, kuten ministerit, kenraalit tai tiettyjen tahojen päälliköt. Kolikkoa jaetaan siellä muistoksi hyville yhteistyökumppaneille, kertoo Martelius.

Puolustusministerin kolikon suunnitteli Marteliuksen mukaan Jussi Niinistö yhdessä edellisen adjutanttinsa kanssa. Marteliuksen mukaan kolikkojen tilaukset aloitettiin vuonna 2016. Sipilän hallitus nimitettiin toukokuussa 2015.

– Puolustusministerissä kansliapäälliköillä on myös omat kolikkonsa, kuten myös esimerkiksi puolustusvoimien komentajalla on omansa, kertoo Martelius.

Marteliuksen arvion mukaan puolustusministerin kolikkoja on teetetty joitakin satoja kappaleita. 100 kappaletta kolikkoja maksaa hänen mukaansa 900 dollaria eli nykykurssilla 780 euroa.

– En tiedä tarkkaa summaa, joilla näitä on teetetty, mutta rahallisesti tällainen tapa muistaa on huokea. Valtiolle ostetaan turhempaakin, mutta tämä on huokea ja ihmisille mieleenjäävä tapa muistaa ja kiittää yhteistyökumppaneita, kommentoi Martelius.

Marteliuksen mukaan puolustusministerin kolikkoa ei jaeta rutiininomaisesti tai sattumanvaraisesti. Kolikkoja jaetaan liittyen maanpuolustukseen.

– Kolikon saaminen vaatii, että ministerillä on positiivinen ja henkilökohtainen maanpuolustukseen liittyvä suhde saajatahon kanssa. Kolikon saaminen edellyttää kanssakäymistä, ja on ministerin kiitos hyvin tehdystä työstä tai maanpuolustukseen liittyvästä teosta, kertoo Martelius.