Juuri nyt: 8-vuotias kehitysvammainen poika katosi Vantaalla

8-vuotias kehitysvammainen poika on kadonnut Uudellamaalla Vantaalla, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan kadoksissa on pitkä, tummaihoinen poika, jolla on lyhyet hiukset. Hänen vaatetuksestaan ei ole tietoa.

Poliisin mukaan poika oli lähtenyt aamulla noin kello 9 Vantaan Uomarinteeltä, joka sijaitsee vähän matkan päässä Louhelan asemasta. Poliisin mukaan poika liikkuu pääkaupunkiseudulla.

Poliisi pyytää yleisöä ilmoittamaan mahdolliset havainnot pojasta hätänumeroon 112.