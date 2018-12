Juuri nyt: Kaksi henkilöautoa ja pakettiauto kolaroivat Karstulassa, ihmisiä loukkaantunut

Karstulassa on tapahtunut kahden henkilöauton nokkakolari maanantaina kello 10. Lisäksi yksi pakettiauto on törmännyt kolaroineisiin autoihin. Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan ihmisiä on loukkaantunut. Pelastustoiminta on käynnissä onnettomuuspaikalla.

Liikenneviraston mukaan onnettomuus on tapahtunut tiellä 13 noin 5,2 kilometriä Kimingistä Humpin suuntaan.