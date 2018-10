Juuri nyt: Missä on Jyväskylän yössä kadonnut 27-vuotias Ville-Valtteri? – Poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja ja tietoja Jyväskylässä perjantain ja lauantain välisenä yönä kadonneesta miehestä. Kateissa on 27-vuotias Ville-Valtteri Stolt.

Stoltin tiedetään poistuneen Kauppakadun yläpäässä sijaitsevasta ravintola Vakiopaineesta yhden jälkeen yöllä.

Kadonnut on 190 senttiä pitkä ja painaa 70 kiloa. Stoltin hiukset on ajettu toiselta puolelta lyhyiksi. Päällään hänellä oli katoamisyönä musta huppari, jossa on edessä valkoinen kuvio ja jalassaan olivat mustat farkut.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot ja tiedot kadonneesta virka-aikana numeroon 050 4560471. Poliisin mukaan tässä vaiheessa mitään rikokseen viittaavaa ei ole tullut ilmi.