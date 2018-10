Juuri nyt: Rivitalo palaa Jämsässä – tuli levinnyt koko talon kattorakenteisiin, katto osittain romahtanut

Jämsässä Pispalantiellä palaa rivitalo. Koko talo tuhoutuu tulipalossa, talon kattorakenteet ovat ilmiliekeissä ja osittain katto on jo romahtanut.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta kelo 11.02.

Palomestari Tuomas Lyytikkä totesi kello 12, että pelastuslaitos ei vielä tässä vaiheessa kommentoi mahdollisia henkilövahinkoja. Pelastuslaitos käy parhaillaan asuntoja läpi ja sammuttaa tulipaloa.

Talon asukkaat on mahdollisesti saatu ulos asunnoistaan, ja asukkaat ovat myös itse käyneet koputtamassa naapuriasuntojensa oviin. Viranomaisen vahvistusta ei kuitenkaan vielä ole.

Kyseisessä rivitalossa Pispalantiellä on yhteensä kahdeksan asuntoa, pelastuslaitoksen tietojen mukaan noin kymmenen. Palo on saanut alkunsa rivitalon toisesta päätyasunnosta, ja asunnon ikkunat olivat rikkoutuneet kuumuuden vuoksi pelastuslaitoksen ensimmäisten yksiköiden saapuessa. Tuli on levinnyt kattorakenteisiin koko talon mitalta.

Paikalla on runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä ja myös poliisi on saapunut paikalle.