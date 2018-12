Juuri nyt: Työllisyysaste nousi hallituksen tavoitteeseen

Työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 72 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Työllisyysaste nousi siten hallituksen tavoitteeseen. Työllisiä oli yhteensä hieman yli 2,5 miljoonaa.

Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia. Työttömien määrä oli 168 000. Trendi on satunnais- ja kausivaihtelusta puhdistettu luku.

Työllisyysaste kohosi lokakuusta prosenttiyksikön kymmenyksen. Vuoden alussa tammikuussa työllisyysaste oli tasan 71 prosenttia. 70 prosentin ylitys tapahtui viime vuoden lokakuussa.

Työllisyysasteen kohoamista hallituksen tavoitteeseen on edesauttanut se, että työvoiman ulkopuolella olevan väestön määrä on supistunut. Työllisyysaste lasketaan siten, mikä on töissä olevien määrä verrattuna kaikkien työikäisten määrään.

Työvoiman ulkopuolella oli marraskuussa runsaat 1,4 miljoonaa henkilöä. Työttömien ohella työvoiman ulkopuolella ovat muun muassa opiskelijat.

Piilotyöttömyys putosi yli 7 prosenttia.

Työttömyys hellitti eniten Pirkanmaalla

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastossa työttömiä työnhakijoita oli 229 000. Määrä on 42 000 pienempi kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneiden määrä pieneni eniten Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Alle 25-vuotiaiden työttömyys hellitti 4 000 henkilöllä.

Marraskuussa työ- ja elinkeinotoimistoihin oli ilmoitettu 50 000 avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen ja TEM:n luvut poikkeavat toisistaan erilaisen mittaustavan vuoksi. Tilastokeskuksen luvut ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia.