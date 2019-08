Juurikkaniemestä ja Sisä-Suomen sairaalasta tuli rahasyöppöjä murheenkryynejä – "Voisimme harkita muodollisella hinnalla eroon hankkiutumista näistä"

Vanhoista sairaalakiinteistöistä on tullut murheenkryyni Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sillä on myytävänä tällä hetkellä kaksi suurta entistä mielisairaalaa: Keuruulla sijaitseva Juurikkaniemen sairaala ja Sisä-Suomen sairaala Äänekosken Suolahdessa.

Sairaanhoitopiiri ei ole saanut myytyä kiinteistöjä suurista markkinointiponnisteluista huolimatta. Käytännössä ostajat on karkottanut sairaaloiden suojelumerkintä.

– Keskusteluja ja neuvotteluja on käyty, mutta konkreettista tarjousta emme ole saaneet. Molemmissa on keskeisenä ongelmana kaavassa oleva vanhojen rakennusten suojelumerkintä, sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Jari Tirkkonen kertoo.

Kun uusi sairaala Nova valmistuu Jyväskylän Kukkumäkeen, sairaanhoitopiirin käsiin jää myös nykyinen keskussairaala, jossa siinäkin on rakennushistoriallisista syistä suojeltuja osia.

Keskussairaalan kiinteistön myynnistä Tirkkonen on kuitenkin optimistisempi, sillä vanha keskussairaala sijaitsee houkuttelevasti kiinni kaupunkirakenteessa.

Juurikkaniemessä on lähes 6 000 neliön suojeltu sairaalakiinteistö sekä 9,4 hehtaaria maata Keurusselän rannalla. Sisä-Suomen sairaalassa taas on noin 10 000 neliön sairaalakiinteistö, mutta ei niin paljon maa-alueita. Molemmat sairaalat on rakennettu 1950-luvulla.

Ongelmana ovat suuret ylläpitokulut, jotka ovat kahdesta sairaalasta yhteensä noin 300 000–400 000 euroa vuodessa.

Sisä-Suomen sairaalan tasearvo on noin 237 000 euroa ja Juurikkaniemen 190 000 euroa. Tirkkonen sanoo, että sairaalat voitaisiin myydä jopa alle tasearvon, sillä niiden ylläpitokustannukset nielevät rahaa jo kahdessa vuodessa enemmän kuin sairaaloiden tasearvo on.

– Voisimme harkita muodollisella hinnalla eroon hankkiutumista näistä, Tirkkonen sanoo.

Kolmannen myynnissä olleen suojellun sairaalan, Kangasvuoren sairaalan, sairaanhoitopiiri sai myytyä toissa vuonna.