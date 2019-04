Juutalaisjärjestö vaatii Hussein al-Taeen eroa kansanedustajan tehtävästä

Juutalaisjärjestö vaatii eroa kansanedustajan tehtävästä

Jerusalemin Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff vaatii Hussein al-Taeen (sd.) eroa kansanedustajan tehtävästä, uutisoi Jerusalem Post. Zuroffin mukaan al-Taeen tulisi olla vastuullinen ja erota, jos hän todella on pahoillaan kirjoituksistaan.

Al-Taee myönsi tänään, että hän oli vastuussa kirjoituksista, joista julkisuudessa on liikkunut kuvakaappauksia. Samassa yhteydessä al-Taee pahoitteli vuosien takaista kirjoitteluaan useilta ihmisryhmiltä, muun muassa homoilta ja juutalaisilta.

Simon Wiesenthal -keskus on juutalaisia edustava ihmisoikeusjärjestö, joka muun muassa tutkii natsien sotarikoksia. Zuroff sanoi aiemmin, että al-Taee on selvästi juutalaisvastainen.

Al-Taee: En kertonut totuutta kirjoituksista CMI:lle

Al-Taee myöntää, ettei ole kertonut totuutta Facebook-kirjoituksistaan aiemmalle työnantajalleen konfliktinratkaisujärjestö CMI:lle.

– He ovat olleet siinä uskossa, että nämä eivät voi olla totta, al-Taee kommentoi vanhoja kirjoituksiaan medialle eduskunnassa.

Hän sanoo, ettei ole pyytänyt muita ihmisiä salaamaan kirjoitusten alkuperää.

Al-Taee totesi, ettei voi puhua muiden ihmisten puolesta, mutta uskoo tunnistavansa, miksi moni on uskonut kuvakaappausten olevan väärennöksiä.

– Ihmisille, jotka ovat tunteneet minut läpi vuosien, yksittäiset kommentit ja keskustelut ovat vaikuttaneet siltä, että Hussein ei koskaan sanoisi tällaista. Moni on sanonut jopa minulle, että tämä et voi olla sinä, al-Taee kertoi.

Väitteet Venäjä-kytköksistä hämmensivät

STT kysyi kirjoitusten alkuperästä sekä al-Taeelta että CMI:ltä jo loppuvuodesta. Al-Taee sanoi pitkään epäilevänsä kuvakaappausten aitoutta. Hän myönsi kirjoitukset aidoiksi tänään.

– Ongelmani niissä kuvakaappauksissa oli alun alkaen väittämä siitä, että minulla olisi jotakin kytköksiä Venäjään, ja salaliittoteoriat siihen liittyen. Kun luin niitä ja niihin liittyvää spekulaatiota, ajattelin, että nyt en todellakaan tunnista itseäni. Aloin epäillä, ovatko nämä todella minun sanojani, al-Taee kertoi.

– Jossain vaiheessa kuitenkin tajusin, että hei, nämä ovat minun sanojani. Muistin sisälläni hetket, jolloin ne oli kirjoitettu.

Häpeä esti totuuden kertomisen.

– En halunnut sitä ihmistä enää ulos, joten piilotin sen sisälleni. Kukaan ei tiennyt. Kenellekään en halunnut kertoa, al-Taee sanoi.

Al-Taee puhui itse koolle kutsumassaan tiedotustilaisuudessa yli kymmenen minuuttia syistä, jotka ovat aikoinaan johtaneet hänen esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä ja juutalaisia loukanneisiin kirjoituksiinsa. Hän kertoi esimerkiksi konservatiivisesta taustastaan ja korosti ajattelunsa muuttuneen.

Eduskuntaryhmänsä SDP:n kanssa al-Taee sanoo haluavansa vielä puhua asiasta.

CMI al-Taeen kirjoituksista: Meidän olisi pitänyt olla perinpohjaisempia

Oli korkea aika, että vastikään kansanedustajaksi valittu Al-Taee (sd.) kertoi totuuden vuosien takaisista Facebook-kirjoituksistaan, sanoo konfliktinratkaisujärjestö CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Al-Taee myönsi tänään aidoksi kuvakaappaukset kirjoituksistaan.

Talvitien mukaan myös CMI on "polttanut näppinsä" asiassa. Viime vuoden lopulla CMI kiisti STT:lle kyseisten kuvakaappausten aitouden ja kertoi, että viestit ovat väärennettyjä. CMI:n olisi pitänyt tuolloin olla tutkimuksissaan perinpohjaisempi ja ottaa asia vakavammin, Talvitie sanoo STT:lle.

Talvitie sanoo, ettei ole itse ollut mukana asian selvittelyprosessissa.

– Tietoni on toisen käden tietoa. Käsitykseni on se, että kun asiasta otettiin marraskuussa yhteyttä, meillä useampi henkilö kävi läpi (al-Taeen) Facebook-tiliä. Katsoimme, löytyykö sieltä jotakin sellaista, mihin meidän tulee reagoida.

Talvitien mukaan tuolloin mitään hälyttävää ei löydetty. Asiaa kysyttiin myös al-Taeelta itseltään.

– Hän oli vastannut niin, ettei muista kirjoittaneensa mitään tuollaista. Husseinin oma tarina on tässä muuttunut, Talvitie sanoo.

"Tämä dissonanssi on ollut meille järkyttävä"

Talvitien mukaan lopullisen totuuden asiassa on tiennyt vain al-Taee itse.

– Toisaalta olimme helpottuneita, että nyt totuus on tullut julki. Ja toisaalta järkyttyneitä, sillä tuntuu aivan käsittämättömältä, että se Hussein, jonka me CMI:ssä tunnemme, on kirjoittanut tällaisia. Tämä dissonanssi on ollut meille järkyttävä.

Talvitien mukaan al-Taee oli CMI:ssä ollessaan käyttäytynyt moitteettomasti ja tehnyt työnsä hyvin.

– Kollegoista tuntui aivan absurdilta, että hän olisi pystynyt kirjoittamaan tällaista.

Al-Taee ei ole enää CMI:n palveluksessa. Talvitien mukaan syynä on al-Taeen valinta kansanedustajaksi. Asiasta oli sovittu suullisesti jo ennen al-Taeen ehdokkuutta, ja kirjallisesti myöhemmin, Talvitie sanoo.

Al-Taee työskenteli CMI:n palveluksesta vuodesta 2015 lähtien.

"Vain totuudelle voi rakentaa tulevaisuutta"

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo olevansa tyytyväinen, että puolueen kansanedustaja al-Taee haluaa nyt myöntää aiemmat Facebook-kirjoitukset omikseen, ja että al-Taee on käynyt asian läpi sekä irtisanoutunut selkeästi aiemmista mielipiteistään.

– Meille on tärkeää, että ketään yksilöä tai ihmisryhmää ei syrjitä, eikä sen tyyppistä kieltä tai sen tyyppisiä kommentteja voi esittää, mitä sieltä on vuosien takaa löytynyt.

SDP:n eduskuntaryhmä aikoo käsitellä al-Taeen tilannetta vielä uudemman kerran. Aiemmin asiaa puitiin puolueen sisällä viime viikolla.

– Vain totuudelle voi rakentaa tulevaisuutta, Rönnholm huomauttaa.

Hän pitää valitettavana, että tieto asian oikeasta laidasta tulee ilmi vasta nyt.

– Toisaalta tehtyä ei tekemättömäksi saa. Nyt meille on tärkeää, että hän ottaa (aiemmista ajatuksistaan) etäisyyttä ja on esittänyt tämän anteeksipyynnön.

Rönnholm ei halua suoraan ottaa kantaa, millaista luottamusta al-Taee nauttii puolueessa.

– Ymmärrän sen, että kaikkea ei voi sanatarkasti ehkä ihminen tietää, mitä on aikanaan sanonut. Myös menneisyyden sen tyyppisten sanomisten ja tekojen käsittely, joita ei enää nykyään hyväksyisi, on varmasti haasteellista. Mutta on tärkeää olla rehellinen sen osalta, mitä on tapahtunut. Vain sen kautta voi päästä eteenpäin.