Jylkkäri: Onko Minna Canthin varastetun ylioppilaslakin mysteeri selviämässä? – Tänä vuonna lakki poikkeuksellisesti löytyi

Jyväskylän Kirkkopuistossa sijaitsevan kirjailija Minna Canthin patsaan tämänvuotinen ylioppilaslakki on löytynyt, kertoo kertoo Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäri. Patsas on saanut päähänsä ylioppilaslakin joka vappu ainakin vuodesta 1989. Lakilla on kuitenkin ainakin viime vuosina ollut tapana kadota vappuaattoillan hämyssä.

Jylkkärin mukaan tänä vuonna Minnan lakki on kuitenkin saatu takaisin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan haltuun. Poikkeuksellisen nopeasti, vain alle tunnin kuluttua lakituksesta, erään veijarin matkaan lähtenyt lakki löytyi lopulta Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden vappusaunalta.

Tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry:n Leevi Leppälä kieltää Jylkkärille jyrkästi, että järjestö olisi vastuussa lakin katoamisesta.

– Linkki Jyväskylä ry ei ole millään muotoa järjestönä osallisena tällaisessa toiminnassa. Linkin lehdessä olevassa vappubingossa toki saattaa olla humoristinen kohta "Varasta Minna Canthin lakki", Leppälä toteaa Jylkkärin haastattelussa.

Leppälä arvelee hypoteettisesti, että jos Linkin jäsenet olisivat havitelleet Minnan lakkia jo useamman vuoden ajan, he olisivat todennäköisesti joinakin vuosina onnistuneet pyrkimyksissään. Niin ikään hypoteettisesti Leppälä jatkaa, että jos Linkin jäsenet olisivat onnistuneet varastamaan lakin tänä vuonna, se olisi todennäköisesti päätynyt Linkin vappusaunalle.

Siis sinne, mistä lakki löydettiin.

Jylkkärin saamien tietojen mukaan Minna Canthin patsaan ylioppilaslakki on mahdollisesti nähty aikaisempinakin vuosina Linkki Jyväskylä ry:n jäsenten hallussa.