Jyrsijä teki kurjan kepposen liikenteelle – auto rysäytti kaatuneeseen puuhun

Majava nakersi melkoisen yllätyksen mikkeliläiselle autoliikenteelle, kun yhden yksilön nakertava puu kaatui Ihastjärventielle joulupäivän iltana.

Pelastuslaitos kertoo, että Mikkelistä Ihastjärvelle päin kulkeneen auton kuljettaja ei huomannut tielle kaatunutta puuta, ja auto törmäsi siihen. Autossa oli kaksi ihmistä, jotka eivät loukkaantuneet törmäyksessä.

Myös auto säästyi suuremmilta vahingoilta, ja matkustajat pääsivät jatkamaan matkaansa.

Majava on litteähäntäinen jyrsijä, joka käyttää kaatamiaan puita rakennustarvikkeina. Luonnonvarakeskuksen mukaan kanadanmajava on yleinen Itä-Suomen alueella, kun taas läntisessä Suomessa yleisempi on euroopanmajava.