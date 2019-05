Jyväs-Parkki muutti iltapysäköinnin hintoja Jyväskylässä, toimitusjohtaja huolissaan keskustan vetovoimasta: "Näihin talkoisiin tarvitaan muitakin"

Kymmentä pysäköintitaloa Jyväskylässä hallinnoiva Jyväs-Parkki Oy on muuttanut kuuden keskustassa sijaitsevan parkkitalon iltahinnoittelua.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ilta- ja yöaikaan pysäköinti on nyt aiempaa edullisempaa. Maanantaina Jyväs-Parkki mainosti uutta hinnoitteluaan Facebookissa näin:

Aiemmin keskustan pysäköintitaloissa on ollut läpi päivän sama hinnoittelu, jossa ensimmäinen alkava tunti on maksanut 1,5 euroa ja seuraavat tunnit yhden euron. Huhtikuun loppupuolella voimaan astui uusi hinnoittelu, jossa kello 16:sta eteenpäin alkava kahden tunnin jakso maksaa yhden euron. Tämä tarkoittaa, että kahden tunnin pysäköinti on nyt 1,5 euroa halvempi kuin aiemmin.

Tarjoushinnoittelu koskee P-Toria, P-Kolmikulmaa, P-Asemaa, P-Matkakeskusta, P-Cygnaeusta ja P-Sokosta. Hinnoittelu pysyy ennallaan P-Paviljonki 1:ssä, P-Paviljonki 2:ssa, P-Sairaalassa sekä Kankaalla sijaitsevassa P-Pergamentissa.

"Haluamme houkutella ihmisiä keskustaan"

Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen kertoo, että ale-kampanjan tavoitteena on lisätä keskustan vetovoimaa. Jyväs-Parkkikin on saanut palautetta siitä, että ihmiset kokevat pysäköinnin keskustassa kalliiksi.

– Haluamme houkutella ihmisiä nauttimaan keskustan tarjonnasta – oli se sitten shoppailua, kulttuuria, ruokaa tai kahvia. Tällä tavalla tuomme oman kortemme kekoon, Leskinen sanoo.

Näillä näkymin tarjous on voimassa ainakin vuoden loppuun saakka.

– Sen jälkeen tarkastelemme vertailulukuja, että mitä vaikutusta tällä on ollut, ja katsomme, onko tästä ollut hyötyä vai ei.

Jyväs-Parkki on jo aiemmin kehitellyt myös Parkkietu-ohjelman. Sen ideana on, että yhteistyöyritykset myöntävät pysäköintimaksusta hyvityksen ostoksen yhteydessä.

Leskisen mukaan ohjelma ei ole vielä herättänyt kovin suurta suosiota ja toivoo, että Jyväs-Parkki saisi lisää yrityksiä ohjelmaan mukaan.

– Pysäköintiyhtiöt eivät voi yksin vastata keskustan vetovoimasta. Niihin talkoisiin tarvitaan muitakin mukaan.