Jyväsjärven kaupunkimaiseman kolmesta jättiläisestä kaksi on nyt pystyssä – Maailmanpylväs sai kaverin ja kohta toisenkin

Jyväsjärven itäpäätyyn Jyväskylässä on noussut uusi massiivinen maiseman hallitsija, 13-kerroksinen asuinkerrostalo Kalevanpoika, joka valmistuu kesäkuussa 2019. YIT:n aluejohtaja Mikko Räty kertoo, että hieman enemmän kuin puolet Kalevanpojan 68 asunnosta on vielä myymättä.

– Uskon, että kauppa alkaa käydä, kunhan pääsemme näyttämään asuntoja.

Kalevanpojan viereen rakennetaan vielä kolmas samanlainen kerrostalo, sekin kalevalaisen teeman mukaisesti nimetty: Taivaankansi. Räty arvioi, että sen rakentaminen alkaa 2021–2022, mutta markkinatilanne lopulta ratkaisee aikataulun.

Maailmanpylväs valmistui 2014 ja viimeinen sen 52 asunnosta myytiin viime vuonna.

Kesällä valmistuva Kalevanpoika on ulos päin lähes identtinen Maailmanpylvään kanssa, mutta asunnot ovat hieman pienempiä, minkä vuoksi niitä mahtuu taloon 16 enemmän kuin Maailmanpylvääseen. Asuntokokoa on pienennetty kysynnän takia. Räty kertoo, että ne kiinnostavat myös sijoittajia.

Näyttävä kerrostalokolmikko on osa Äijälänrannan korkeatasoista suunnittelua, joka liittyy alueella 2014 järjestettyihin asuntomessuihin. YIT Rakennus Oy ja Jyväskylän kaupunki järjestivät vuonna 2011 arkkitehtuurikilpailun, jonka tavoitteena oli löytää suunnitelma kolmelle 12-kerroksiselle tornitalolle. Tammikuussa 2012 ratkenneen kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto JKMM:n työryhmä, jonka ehdotus Moai oli nimetty Pääsiäissaarten jättimäisten kivipatsaiden mukaan. Maailmanpylväästä päätettiin tehdä 13-kerroksinen, koska siten rakennuksen mittasuhteista saatiin paremmat.

YIT on rakentanut myös Jyväskylän korkeimman asuinkerrostalon ja suunnittelee parhaillaan Suomen korkeimman rakentamista Helsingin Keski-Pasilaan.

Jyväskylän korkein on Kankaan alueelle tänä vuonna valmistunut opiskelijakerrostalo Koas Kankaantornin, jonka 17 kerroksesta 15 on asuinkerroksia. Toiseksi korkein on Skanskan rakennuttama Lutakossa sijaitseva 15-kerroksinen Horisontti.

Helsingin kaupunki järjesti Keski-Pasilan tornitaloalueesta arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti YIT:n ja arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen suunnitelma. Suunnitelma nimeltä Trigon on tornitalojen rykelmä, josta kaksi taloa nousee suoraan Suomen korkeimmiksi: 51-kerroksinen ja 180 metriä korkea sekä 40-kerroksinen ja 140 metriä korkea.

Jyväskylässä korkeita kerrostaloja on luvassa lisää Kankaan alueelle ja myös ydinkeskustaan niiden rakentamista pidetään mahdollisena täydennysrakentamisen myötä. Kerrostalojen korkeudessa tulevat vastaan liiketaloudelliset edellytykset, Rädyn mukaan jo 20-kerroksinen tai korkeampi kerrostalo olisi riskisijoitus Jyväskylän kokoisessa kaupungissa.