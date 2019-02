Jyväsjärven retkiluistelurata jouduttiin sulkemaan – vettä jään päällä

Jyväsjärven retkiluistelurata on suljettu toistaiseksi. Viime viikonlopun sääolosuhteet ja lämmin ilma kerryttivät vettä jään päälle.

Kaupungin liikuntapaikkavastaava Jarmo Korhosen mukaan rata suljettiin sunnuntaina.

Puolentoista kilometrin lenkki ehti olla avoinna vain viikon, sillä kaupunki tiedotti radan avaamisesta 4. helmikuuta. Osa ihmisistä toki luisteli radalla jo edeltävänä viikonloppuna 2. helmikuuta alkaen.

– Tilanne on huono. Jään päällä on vettä. En muista toista näin vaikeaa talvea. Tämä viikko näyttää ainakin huonolta radan tekemisen kannalta, kun torstaina keli näyttää taas menevän plussalle. Radan jäädyttäminen vaatisi kunnon pakkasia, kertoo Korhonen.

– Tiedotamme Latuinfon kautta, kun luisteluradan koneellinen kunnossapito on taas mahdollista. Toiveemme on, ettei kukaan mene nyt talsimaan radalle, sillä se heikentää radan kuntoa jatkoakin ajatellen. Sinne on laitettu lappuja, että ethän mene jäälle talsimaan, Korhonen sanoo.

Ole varovainen jäällä

Myös Keski-Suomen ely-keskus varoittaa heikoista jäistä. Jäiden päällä olevat lumikuormat heikentävät jäätä, eikä teräsjäätä ole päässyt kertymään. Vedenpintojen ollessa alhaalla vesien virtaukset eivät mene siellä, missä yleensä ja jää saattaa pettää yllättävissäkin paikoissa.

Jäällä liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla ja tällä hetkellä suositellaan erityistä varovaisuutta.